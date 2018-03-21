Ми – лідери, з нами змагатись було важко, – Сушкевич про успіх на Паралімпіаді-2018

Про успіхи української збірної на Паралімпіаді-2018 – в інтерв'ю 24 Каналу розповів президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич.

– В цілому по кількості медалей ми четверті. По кількості золотих медалей ми також четверті у світі. Також ми стали шостими по "якості" медалей. І варто звернути увагу, що наша збірна виступа тільки у двох дисциплінах – лижні перегони, біатлон та сноуборд. Натомість, інші країни мали своїх спортсменів у 5-6 видах спорту. І якщо взяти тільки біатлон, то ми перші в світі по кількості медалей у цьому виді спорту і другі по "золоту". Якщо брати лижні перегони, то ми треті по всім показникам. Фактично, по тим дисциплінам, у яких ми виступали, ми абсолютні лідери, і навіть скажімо так, що з нами важко було змагатися.

– Найгірше, що російська лідерка Михалина Лисова (вона здобула "бронзу" у лижній гонці на цьогорічних змаганнях – 24), яка не повинна була бути на Паралімпіаді, яка була у списку Макларена (список тих, кого впіймали на допінгу – 24), яка не була допущена до змагань, у день відкриття Паралімпіади раптом з'явилась без оголошення, без відповідної реєстрації Міжнародним комітетом. Ця інформація з'явилась тільки у російських ЗМІ. Наші німецькі колеги звернули на це увагу і одразу подали офіційну заяву, що такі дії не припустимі. Ми трохи пізніше зреагували, бо не читаємо російської преси. Ми теж потім подали запит, чому так сталося, але виразної відповіді не отримали.

– І нашому успіху всі дивуються, особливо за кордоном. Міжнародні фахівці розуміють, що таке вигравати у великому спорті незрячим, людям з проблема опорно-рухового апарату. Тому на сьогоднішній день Україна дивує весь світ. І все ж основна причина нашого успіху – це команда. Ми робимо надзвичайні речі по адмініструванню, по менеджменту. Минулого літа була Дефлімпіада, і ми там зайняли 2 місце у загальному заліку.

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