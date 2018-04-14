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Ми б надали перевагу іншому шляхові, однак наразі його немає, – Тереза Мей про атаку по Сирії

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Тереза Мей
Тереза Мей / uain.press

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що міжнародна спільнота вичерпала усі можливості для дипломатичного вирішення проблеми застосування у Сирії хімічної зброї.

Про це повідомляє Укрінформ.

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Вона додала, що попри бажання дипломатично вирішити проблему, їх зусилля постійно блокувалися.

Ми використали усі доступні дипломатичні канали для припинення у Сирії хімічних атак. Однак, нашим зусилля постійно щось ставало на заваді. Цього тижня Росія заветувала резолюцію Радбезу, яка б започаткувала незалежне розслідування атаки у Думі. Тож немає практичної альтернативи застосуванню сили для зменшення можливостей та стримування застосування хімічної зброї сирійським режимом, – сказала Мей.

Також Тереза Мей переконана, що саме сирійський режим відповідальний за хімічну атаку у Думі.

"Сирійський режим має історію використання хімічної зброї проти власного народу у найбільш жорстокий та відразливий спосіб. Суттєвий масив інформації, у тому числі розвідувальних даних, свідчить що саме сирійський режим відповідальний за атаку у Думі", – заявила прем'єр-міністр.

Мей додала, що "таке поводження слід спинити – не лише для захисту безневинного народу Сирії від жахливої смерті та травм, спричинених хімічною зброєю, але також й тому, що ми не можемо допустити ерозії міжнародних норм, які забороняють використання цієї зброї".

Ми б надали перевагу іншому шляхові, однак наразі його немає. Історія вчить нас, що світова спільнота повинна захищати міжнародні правила та стандарти, що підтримують нашу безпеку. Саме це зробила наша держава. І ми робитимемо це й надалі,
– наголосила глава уряду Великобританії.

Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франції здійснили військову операцію в Сирії у відповідь на здійснену хімічну атаку урядовими силами Сирії. Тоді, внаслідок хіматаки, загинули щонайменше 70 осіб.

Теги: Новини політики Війна у Сирії Великобританія Тереза Мей
Джерело: 24 Канал
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