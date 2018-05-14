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"Ми будемо платити більше": експерт розповів, чи виростуть ціни на електроенергію

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Дмитро Вовк розповів, чи виростуть ціни на електроенергію
Дмитро Вовк розповів, чи виростуть ціни на електроенергію / УНІАН

Глава Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, Дмитро Вовк розповів, що тарифи на електроенергію зростуть не сильно.

Про це пише "Економічна правда".

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Так, ми будемо платити більше, але не смертельно. Якщо ми зараз платимо 0,9 грн за кВт-год і 1,6 грн за кВт-год, то поляк платить 4 грн за кВт-год, болгарин - 5 грн за кВт-год. Я не кажу про Німеччину, де платять до 10 грн за кВт-год. Зате вони мають нормальні умови електропостачання,
– зазначив Вовк.

Водночас Дмитро Вовк не озвучив конкретні цифри, на скільки зросте електропостачання.

Також він додав, що "RAB може запрацювати тоді, коли компанії проведуть якісні слухання, не буде політизації, і всі споживачі будуть мати вибір".

Нагадаємо, З 10 січня 2018 року набрала чинності постанова Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27.07.2017 №972, що надає можливість ввести в дію RAB-регулювання для обленерго.

Насправді абревіатура RAB (regullatory asset base) дослівно перекладається як "регульована база інвестованого капіталу". Складна методика для розрахунку тарифу із прицілом на залучення інвестицій, але треба розібратися, бо сплачуватимемо ми за це з власних кишень. Так само як і формула "Ротердам+" була чимось складним і незрозумілим кілька років тому, але добряче відбилась на гаманцях українців, там само і RAB-регулювання – це ще одне ярмо на шию українському споживачу.

Теги: Новини України Електроенергія Тарифи
Джерело: 24 Канал
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