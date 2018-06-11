"Ми будемо тут, поки наші вимоги не будуть виконані": поліція затримує мітингувальників в Грузії

11 червня у центрі Тбілісі (Грузія) поліція затримала кількох учасників протесту від опозиційної партії "Єдиний національний рух" та розібрали біля парламенту встановлені намети.

Про це повідомив сайт "Риа.Новости".

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Відомо, що в Грузії протести розпочалися в місті ще в кінці травня 2018-го року. Організатором мітингу став Заза Саралідзе – батько вбитого через бійку взимку в центрі Тбілісі 16-річного підлітка. Він вважає, що поліція необ'єктивно провела розслідування та приховує одного з учасників вбивства, який є сином екс-працівника поліції.



Батько вбитого хлопця Заза Саралідзе

Вже після початку протестів влада повторно розпочала розслідування і вже затримала двох підозрюваних, зокрема і колишнього співробітника Головної прокуратури Мірзу Субеліані.

Мітингувальники вимагали знайти винних до 10 червня, тому в неділю відновили акції протесту. За його словами одного з мітингувальників, влада намагається повалити справу і хоче знищити акції.

Ми будемо тут, поки наші вимоги не будуть виконані,

– сказав Мачалікашвілі.

Наразі біля будівлі парламенту діють мобілізовані бригади спецназу та сотні працівників поліції. Вони затримали кількох учасників протесту та розібрали намети мітингувальників. Як повідомили ТБ "Руставі 2", затримали опозиційного депутата Ніка Мелія.