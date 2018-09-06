Ми будемо вимагати нового закону про вибори, ми будемо за нього боротися, – Садовий

У Києві на площі Конституції триває Всеукраїнська акція за виборчу реформу.

"Об'єднання "Самопоміч" – єдина парламентська фракція, яка підтримує активістів у їхніх вимогах – скасуванні "мажоритарки" та запровадженні відкритих партійних списків. Про це йдеться на сайті партії.

Як наголосив під час звернення до активістів лідер "Об'єднання "Самопоміч" Андрій Садовий, нинішня влада під час Майдану "била себе в груди і обіцяла життя віддати за Україну". Однак, на його переконання, все звелося до обману і злодійства.

"Вердикт сьогоднішнім можновладцям виносить щонайменше те, що за останній рік з України виїхало близько мільйона людей. Для порівняння — це населення Тернополя, Сум і Херсона разом узятих. Люди просто виїжджають, і дуже часто це освічені і мудрі люди, які втратили надію. Але я також дякую тим, хто приїхав до Києва на цю акцію. Це наша країна, і ми повинні за неї боротися", – сказав Андрій Садовий.

Він також навів дані рейтингу, оприлюдненого Всесвітнім економічним форумом: серед сотні країн Україна посідає 34 місце за готовністю людей до технологічних змін. А за готовністю органів державної влади – 94-те.

"Нам часто говорять, що люди обирають у владу собі подібних. Але тут ми бачимо, що українці набагато мудріші і освіченіші від тих, хто є сьогодні у високих кабінетах. Як змінити цю ситуацію? Треба добитися, щоби був ухвалений новий виборчий кодекс – пропорційна система із відкритими списками. Тоді ми з вами будемо мати своїх представників у владі", – закцентував лідер "Самопомочі".

Андрій Садовий наголосив, що акцію за виборчу реформу підтримує багато політичних сил. Однак на площі перед парламентом точно немає партій більшості: "Вони сидять в кабінетах і думають, як знову нас обдурити. Та я можу твердо сказати – я, всі мої друзі і всі ми з вами зробимо все можливе, щоб їм це не вдалося. Ми будемо вимагати нового закону, ми будемо за нього боротися. І ми всі разом повинні прийти на вибори і проголосувати, щоби до влади приходили чесні, відповідальні, моральні люди".