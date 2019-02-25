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      Ми були на грані катастрофи, – Турчинов про атаку Путіна на Україну в 2014 році

      949 Читать новость на русском
      План Путіна щодо захоплення України у 2014 році провалився
      План Путіна щодо захоплення України у 2014 році провалився / Фото з відкритих джерел

      Президент Росії Володимир Путін програв в Україні і після незаконної анексії Криму у 2014 році не зміг почати захоплювати її з усіх боків. Він був переконаний, що після втечі Януковича до РФ та окупації півострова в державі "все розвалиться", почнуться масові конфлікти та заворушення. Це і стало основним промахом Путіна, адже Україна встигла підготуватися до його чергової агресії.

      Лідер Кремля мав план, за яким всі протести українців повинні були припинитися, а президент-втікач Віктор Янукович повернутися на посаду. Проте, Москва не очікувала, що український народ згуртується та зможе протистояти проросійським силам, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов в інтерв'ю "Цензор.НЕТ".

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      Путін не думав, що українці зможуть так швидко самоорганізуватися, а силові органи відновити свою складову, адже бюджеті країни було лише 100 тисяч гривень. У Росії були переконані, що силова вертикаль призначена Януковичем і її неможливо змінити за день чи навіть місяць.

      Після втечі "легітимного", правоохоронці на Сході підтримували сепаратистів. РФ надіялася, що таким чином суспільство розділиться, в країні почнуться масові заворушення, конфлікти і хаос. За планом Кремля сепаратисти в багатьох регіонах України мали захопити владу, а "Путін під оплески зайти до Києва, доставивши сюди в армійському обозі маріонетку Януковича".

      "Вони думали, ще один-два тижні і у нас все розвалиться. Вичікували, готувалися і прорахувалися. Крим став для них капканом, який дав нам виграти час, відновити владу і силовий блок, підготуватися до їх військової агресії. Провал їх наступу на Донбасі став цьому підтвердженням", – заявив Турчинов.

      Путін думав, що Крим стане поштовхом до розпаду України, але півострів у результаті, став поштовхом до мобілізації народу. Тоді ситуація була дуже небезпечною, але країна вистояла і РФ не змогла окупувати її повністю.

      Ми були тоді на грані катастрофи. І ті, хто тримався на Майдані, ті, хто трималися в Криму і не зрадили свою Батьківщину, ті, хто пішов добровольцем захищати країну, ті волонтери, які допомагали всім, чим можна – врятували Україну. Путін все розрахував, але він не передбачив лише одного, що головна сила України, це не гроші і не влада, головна сила – це український народ,
      – наголосив секретар РНБО.

      Як Росія анексувала Крим?На початку березня 2014 року Росія перекинула на півострів свої війська без розпізнавальних знаків. Вони окупували півострів та сприяли створенню збройне формування з російських "козаків", які називало себе "самооборона Криму".

      16 березня 2014 на території Криму і Севастополя відбувся псевдореферендум, на якому кримчани нібито голосували за приєднання до РФ. За його сфальсифікованими результатами Кремль включив Крим до свого складу. Україна, Європейський Союз, США не визнають це голосування і вважають, що Росія незаконно анексувала півострів. Провідні світові країни ввели потужні санкції проти Москви через її агресію та обіцяють зберегти їх, доки півострів не повернеться до складу України.

      Як Росія за лічені дні анексувала Крим: відеохроніка подій

       

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      Теги: Анексія Криму Володимир Путін Новини Росії Новини політики Новини України Україна – Росія Новини Криму Олександр Турчинов РНБО Віктор Янукович
      Джерело: 24 Канал
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