Ми були на грані катастрофи, – Турчинов про атаку Путіна на Україну в 2014 році

Президент Росії Володимир Путін програв в Україні і після незаконної анексії Криму у 2014 році не зміг почати захоплювати її з усіх боків. Він був переконаний, що після втечі Януковича до РФ та окупації півострова в державі "все розвалиться", почнуться масові конфлікти та заворушення. Це і стало основним промахом Путіна, адже Україна встигла підготуватися до його чергової агресії.

Лідер Кремля мав план, за яким всі протести українців повинні були припинитися, а президент-втікач Віктор Янукович повернутися на посаду. Проте, Москва не очікувала, що український народ згуртується та зможе протистояти проросійським силам, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов в інтерв'ю "Цензор.НЕТ".

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Путін не думав, що українці зможуть так швидко самоорганізуватися, а силові органи відновити свою складову, адже бюджеті країни було лише 100 тисяч гривень. У Росії були переконані, що силова вертикаль призначена Януковичем і її неможливо змінити за день чи навіть місяць.

Після втечі "легітимного", правоохоронці на Сході підтримували сепаратистів. РФ надіялася, що таким чином суспільство розділиться, в країні почнуться масові заворушення, конфлікти і хаос. За планом Кремля сепаратисти в багатьох регіонах України мали захопити владу, а "Путін під оплески зайти до Києва, доставивши сюди в армійському обозі маріонетку Януковича".

"Вони думали, ще один-два тижні і у нас все розвалиться. Вичікували, готувалися і прорахувалися. Крим став для них капканом, який дав нам виграти час, відновити владу і силовий блок, підготуватися до їх військової агресії. Провал їх наступу на Донбасі став цьому підтвердженням", – заявив Турчинов.

Путін думав, що Крим стане поштовхом до розпаду України, але півострів у результаті, став поштовхом до мобілізації народу. Тоді ситуація була дуже небезпечною, але країна вистояла і РФ не змогла окупувати її повністю.

Ми були тоді на грані катастрофи. І ті, хто тримався на Майдані, ті, хто трималися в Криму і не зрадили свою Батьківщину, ті, хто пішов добровольцем захищати країну, ті волонтери, які допомагали всім, чим можна – врятували Україну. Путін все розрахував, але він не передбачив лише одного, що головна сила України, це не гроші і не влада, головна сила – це український народ,

– наголосив секретар РНБО.

Як Росія анексувала Крим?На початку березня 2014 року Росія перекинула на півострів свої війська без розпізнавальних знаків. Вони окупували півострів та сприяли створенню збройне формування з російських "козаків", які називало себе "самооборона Криму".



16 березня 2014 на території Криму і Севастополя відбувся псевдореферендум, на якому кримчани нібито голосували за приєднання до РФ. За його сфальсифікованими результатами Кремль включив Крим до свого складу. Україна, Європейський Союз, США не визнають це голосування і вважають, що Росія незаконно анексувала півострів. Провідні світові країни ввели потужні санкції проти Москви через її агресію та обіцяють зберегти їх, доки півострів не повернеться до складу України.

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