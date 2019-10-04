Ми чесно інформуємо: через закон №1210 експорт руди зникне, – фінансова директорка "Метінвесту"

Законопроєкт № 1210, який передбачає збільшення рентної ставки на видобуток залізної руди, може призвести до невігідності її експорту. Це спричинить зупинку підприємств.

Про це розповіла фінансова директорка групи "Метінвест" Юлія Данкова, передає OBOZREVATEL. За її словами, внаслідок ухвалення законопроєкту, можливо, доведеться скорочувати виробництво й робочі місця. Зокрема, тільки у Кривому Розі тисячі людей ризикують залишитися безробітними.

Це економічні бізнес-реалії. На наших підприємствах у Кривому Розі задіяні майже 20 тисяч осіб, тобто 60 тисяч разом з сім'ями. Якщо говорити про підрядні організації, які працюють і постачають продукцію і послуги для цих підприємств, то це ще вдвічі більше людей. Це не лякалка, це великий ризик, який органи влади не мають право не врахувати. Ми тут дуже прозорі й чесно інформуємо. На жаль, це може стати реальністю,

– зазначила Данкова.

Фінансова директорка стверджує, що видобуток залізної руди – це вузький сегмент, але він дає Україні експортну виручку, податок на прибуток і робочі місця.

"Це нововведення (законопроєкт №1210 – Ред.) як представниця галузі й економістка не можу підтримати. Ба більше: спираючись на висновки МВФ і міжнародних експертів, уряд декларував, що частка податків гірничих підприємств має становити 40% від його чистого прибутку. А в разі ухвалення законопроєкту №1210 паритет, коли користувач надр отримує 60% економічної вигоди від видобутку, а держава – 40%, буде порушений: держава отримає більше 85%, а користувач не зможе фінансувати свої інвестпроєкти. У такому разі наступним кроком стан т зупинка діяльності надрокористувачів, тобто вигода держави буде нетривалою", – додала Данкова.

Як повідомлялось, законопроєктом №1210 пропонується не тільки підвищити рентну плату за видобуток залізної руди з 8% до 10%, але й збільшити нижній поріг рентабельності залізорудної сировини з 14-25% до подвійної облікової ставки НБУ – сьогодні це 33%. Також пропонується в якості бази для оподаткування брати вартість товарної продукції (в т.ч. концентрату, агломерату, окатишів) з вмістом Fe62-67% замість вартості видобутої руди з вмістом Fe16-30%.



Як зазначалося раніше, міжнародна аудиторська компанія PWC провела дослідження, згідно з яким зміни до Податкового кодексу, закладені в законопроєкті №1210, зроблять рентні платежі в співвідношенні до комерційного прибутку підприємств майже в вдесятеро більшими, ніж в Росії, а також стануть вищими, ніж в Австралії, Бразилії та Китаї.