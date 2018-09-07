Ми дамо відсіч ворогу і будемо стояти до кінця: на Сході України загострюється ситуація

На українському сході продовжує загострюватись ситуація. Терористи за добу десятки разів обстріляли позиції наших військових, а також мирні селища по всій лінії фронту – від Станиці і до Широкиного.

Проросійські бойовики стріляють в, тому числі, й по великих скупченнях людей на контрольно-пропускних пунктах.

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"Цивільне населення живе з безвихіддям, прилетить чи не прилетить снаряд. Вночі все гаситься, все виключається, нема ніякого світла, тому. Люди хочуть, аби вже тільки закінчилась війна", – сказав військовослужбовець ЗСУ Леонід.

Основні обстріли, все ж таки, проводяться зі стрілецької та крупнокаліберної снайперської зброї. Проте проросійські бойовики не гребують стріляти і з мінометів, в тому числі і зі 120-х, таким чином, постійно нарощуючи калібр.

Бійці постійно згадують заяви ватажків псевдореспубліки, про те що за Олександра Захарченка будуть мститись, підуть в атаку, відіб'ють всі українські позиції, дійдуть до Києва, до Львова, до Лондона. Бійці з цього сміються, кажуть, що шансів у ворога нема.

Ми готові дати відсіч любому ворогу на даний момент. І будемо стояти тут до кінця,

– заявив військовослужбовець ЗСУ Максим.

За даними розвідки, у проросійських бойовиків щодня по декілька 200-300 загиблих.

Нагадаємо, проросійські бойовики призначили так звані "вибори" в окупованих Донецьку та Луганську на 11 листопада. Також у п'ятницю, 7 вересня, стало відомо, що замість вбитого Захарченка виконувачем обов'язків ватажка проросійських бойовиків на окупованій Донеччині призначили Дениса Пушиліна. Вибори на окупованому Донбасі також прокоментували у Кремлі.