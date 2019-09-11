Ми даємо занадто багато влади в одні руки, – нардеп про ініціативу Зеленського розпустити ЦВК
Про оновлення ЦВК, швидкі рішення нової Верховної Ради та неьезпеку імперативного мандата – у прямому ефірі 24 каналу у програмі "Актуальне інтерв'ю" розповів народний депутат від "За майбутнє" Ігор Гузь.
Про оновлення ЦВК
Президент Володимир Зеленський направив у Раду подання з вимогою достроково розпустити Центральну виборчу комісію. На думку Гузя, ця ініціатива була досить неочікуваною і може бути зумовленою бажанням контролювати ще один з державних органів.
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Зазначимо, що причиною такого рішення, за словами президента, стала "політична упередженість та недостатня виваженість" комісії та судові позови про неї.
На його думку, рішення про розпуск ЦВК наразі не на часі. Гузь зазначив, що був одним з тих членів профільного комітету, хто утримався щодо цього питання.
Що каже про розпуск ЦВК закон?Повноваження всього складу ЦВК можуть бути достроково припинені парламентом за вмотивованим поданням президента України. Для цього необхідні голоси не менш, ніж двох третин від її конституційного складу.
Депутат розповів, що запитав представника президента у Раді Руслана Стефанчука, які зауваження серйозного гатунку є до ЦВК. Адже він їх не побачив ні від міжнародних структур, ні від українських, таких як ОПОРА.
Можливо, були якісь помарки чи не зовсім ідеальні рішення. Та на виборах переміг Зеленський, перемогла "Слуга народу". Тобто фактично опозиція. І не було великих зауваг. Я особисто сприймаю це як спробу командувати,
– запевнив політик.
"Стефанчук відповів, що це звертатись до Ради з цього приводу – прерогатива президента. Тож 300 депутатів вирішать долю цього звернення. Як на мене це не відповідь", – додав Гузь.
І пояснив, що суспільство має розуміти підстави. Адже ЦВК обирається на сім років – для того, аби бути органом, більш-менш незалежним від будь-якого скликання парламенту.
Народний депутат вважає, що брати під свій контроль всі структури підряд, зокрема силові, уряд, НАЗК, ДБР, НАБУ, а тепер й ЦВК – це означає трохи дисбалансувати владу.
Ми даємо занадто багато влади в одні руки. ЦВК повина бути зважена та десь відсторонена. Сподіваюсь, що 300 голосів в залі не буде. Бо просто тому, що захотілося – це не зовсім правильно,
– зазначив нардеп.
"Думаю, що реальна причина такої ініціативи на Банковій – контрольована Центральна виборча комісія", – підсумував Гузь.
До слова, у Центрвиборчкомі вже відреагували на бажання Зеленського розпустити комісію. Голова ЦВК Тетяна Сліпачук стверджує, що відомство під її керівництвом працювало незалежно та "рівновіддалено" від усіх політичних партій.
Про швидкі рішення ради
Нова Верховна Рада дуже швидко хоче показати результат, а тому у перші дні своєї роботи ухвалює велику кількість законопроєктів. Ігор Гузь позитивно відреагував на бажання Ради швидко показати результат. Однак бачить у цьому і негативні наміри.
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"Я думаю, що таке бажання – це, з одного боку, дуже швидко показати результати. І це похвально. А з іншого боку, це ось так передавити", – сказав Гузь.
За його словами, за "Слугу народу "проголосувало шість мільйонів виборців. Це дуже багато, це найбільше за 28 років незалежності. Але в нас проживає всіх виборців в Україні 28 мільйонів. 22 мільйони виборців або не голосували, або не прийшли на дільниці, але вони теж громадяни.
Тобто говорити про те, що нас більше і ми зробимо все, що захочемо і думка меншості неважлива, так не можна, тому має бути дискусія і так далі,
– наголосив депутат.
Він додав, що під час мікропогоджувальної ради в кабінеті Дмитра Разумкова вони домовились спокійно працювати за процедурою, почувши різні думки, щоб не нагнітати ситуацію.
До слова, за даними видання "Українська правда", ідея, що Верховна Рада за пів року має проголосувати якомога більше законів, значною мірою належить голові Офісу Президента Андрієві Богдану.
Обранець від депутатської групи "За майбутнє" Ігор Гузь вважає, що найбільшим ударом по парламентаризму в Україні може бути ініційоване рішення про імперативний мандат. Це означає, що керівництво партії зможе відкликати свого депутата за будь-що.
Зазначимо, що одразу після інавгурації президента Зеленського велися дискусії щодо запропонованої правки від фракцій – уточнення норм про імперативний мандат.
Що таке імперативний мандат?Це перелік умов, при порушенні яких народного депутата можуть відкликати і він перестане бути депутатом. У наших широтах імперативний мандат – явище, яке дуже сприяє поширенню партійних диктатур. Тому що приводом для відкликання мандату у депутата може стати небажання голосувати так, як каже партія.
Та від цієї ідеї все ж таки відмовились. Адже Конституція каже, що в Україні діє принцип вільного депутатського мандата, згідно з яким народний депутат України бере на себе зобов'язання виконувати свої обов'язки в інтересах усіх українців та представляти весь український народ. Відтак, голосування депутата проти лінії партії/фракції не суперечать Конституції.
"Не треба кнопкодавити, виходити з фракції, бути присутнім чи прогулювати. Тобто, ти мені не подобаєшся з різних причин, щось не так сказав чи не так глянув, і ми тебе позбавляємо мандату", – так принцип імперативного мандату пояснив Гузь.
Це буде рабство, яке заставить тримати в страху будь-якого депутата будь-якої фракції. Не тільки "Слуги народу",
– наголосив він.
Гузь переконаний, що таке рішення може стати катастрофою для Верховної Ради. А не, наприклад, недоторканність. Політик також зауважив, що вже зараз є чимало депутатів від різних фракцій, які діють на власний розсуд.
"Це не означає, що вони не дослухаються до партійної лінії, проте в окремих питаннях вони утримуються та висловлюють свою думку. Це нормальний процес. Люди мають мати свою позицію. Вона є важлива, якщо обґрунтована", – вважає нардеп.