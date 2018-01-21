Ми дуже щасливі і закохані: британський співак Ед Ширан зробив пропозицію своїй дівчині

Популярний британський виконавець та актор Ед Ширан сповістив шанувальників про радісну новину, – нещодавно він зробив пропозицію одруження своїй коханій дівчині – хокеїстці Черрі Сіборн.

Про це співак повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Став нареченим ще до Нового року. Ми дуже щасливі і закохані, та наші коти теж за нас дуже раді", – кумедно підписав фото Ширан із коханою, пояснюючи, що пропозиція одруження відбулась ще декілька тижнів тому.

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Ед Ширан і Черрі Сіборн одружуються

Як відомо, пара познайомилася в школі, хоча їхні стосунки почали розвиватись лише від 2015 року. Дівчина Черрі є зіркою хокею і допомагала команді Англії U21 виграти бронзову медаль на чемпіонаті Європи 2012 року.



Новоспечені наречені