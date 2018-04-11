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Ми готові, – глава Пентагону про військовий сценарій у Сирії

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Міністр оборони США Джеймс Меттіс
Міністр оборони США Джеймс Меттіс / Getty images

Міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що Пентагон готовий до військового розвитку подій у Сирії.

За його словами, військовий сценарій у Сирії буде реалізований, "якщо так вирішить Трамп", інформує "Голос Америки".

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Глава Міноборони США запевнив, що все ще продовжується вивчення розвідданих про хімічну атаку в Сирії, яка, за їхньою інформацією, була здійснена минулого тижня.

Відповідаючи на питання про те, чи бачив він достатньо доказів, щоб покласти провину за атаку на сили президента Сирії Башара Асада, Меттіс відповів, що "над цим поки працюють".

Водночас глава Пентагону запевнив, що США готові до військового сценарію, якщо це буде потрібно.

Ми готові приступити до військових варіантів, якщо вони будуть доречні, як визначив президент (Дональд Трамп, – ред.),
– сказав Джеймс Меттіс.

Раніше 11 квітня президент США Дональд Трамп закликав Росію готуватись, бо за потреби "ракети будуть введені в дію". В РФ напередодні пригрозили, що збиватимуть американські ракети, якщо ті будуть випущені по Сирії.

Теги: Новини України Новини політики Новини США Пентагон Війна у Сирії
Джерело: 24 Канал
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