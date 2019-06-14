Ми готові до компромісів, – Садовий про об’єднання зусиль "Самопомічі" і "Голосу" на виборах

Лідер партії "Самопоміч" і міський голова Львова Андрій Садовий вкотре запропонував очільнику політсили "Голос" Святославові Вакарчуку об’єднати свої зусилля на мажоритарних округах під час дочасних парламентських виборів.

Найближчими днями політики мають зустрітися і поговорити. Але поки цього не сталося осередки партій на місцях вже приступили до активних перемовин. Про це Андрій Садовий написав у своєму Telegram-каналі.

Дивіться також: Лідери топ-партій розповіли, чи підтримують відкриті списки на виборах у Раду

Поки ми тут у верхах шукаємо порозуміння, наші осередки на місцях самі беруть справу у свої руки. На Рівненщині місцеві активісти "Самопомочі", "Голосу" та "Сили людей" домовились спільно працювати на перемогу представника "Самопомочі", відомого в місті правозахисника Миколи Бляшина,

– написав Садовий.

За його словами, "Самопоміч" готова до компромісів.

"Конкурувати нам між собою, коли в опонентах такі місцеві феодали як Дубневич на Львівщині, чи Деркач на Сумщині – нема сенсу!" – наголосив він.

До речі, Андрій Садовий розповів свою думку щодо імовірного об'єднання в коаліцію з президентською партією "Слуга народу". Так, під час програми "Право на владу" він сказав, що аби вирішити, чи створювати в майбутньому парламенті коаліцію зі "Слугою народу", треба подивитися, якими будуть наступні кадрові рішення президента Зеленського.

Цікаво: Садовий: Ми завжди шукаємо класних людей і пропонуємо їм йти в політику