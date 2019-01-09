"Ми готові і завтра": у РФ панікують через ракетні суперечки із США і просять про діалог

У Росії серйозно стурбовані ситуацією навколо Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності. Там розуміють, що США можуть вийти із угоди вже у найближчому майбутньому.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, пише ТАСС.

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"Ми глибоко стурбовані ситуацією навколо договору. Багато шансів, що США вийдуть з ДРСМД в найближчому майбутньому", – зазначив Рябков.

Російський політик наголошує, що Росія готова до діалогу "у будь-якій зручній для США формі".

Ми, як і раніше, готові до діалогу, якщо США будуть до цього готові. Готові до консультацій на рівні МЗС, військового відомства, рад безпеки. Це може статися в форматі спільної комісії або в будь-якій іншій зручній для США формі,

– стверджує він.

Рябков додає, що "якщо це станеться завтра, то ми (Росія – 24 Канал) готові і завтра". При цьому російський дипломат зауважив, що діалог має будуватися "на основі рівноправності і взаємної поваги".

"Ми абсолютно готові до діалогу з США щодо ракет. Ми просто не можемо не говорити. Закликаємо американців зважити ситуацію і бути готовими до такого діалогу", – зазначив він.

Нагадаємо, що 4 грудня держсекретар США Майк Помпео заявив, що його країна вийде з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання.



Ще раніше, у жовтні, президент США Дональд Трамп оголосив про вихід його держави з Договору про ліквідацію РСМД через порушення Росією умов договору.



У Росії на можливе розірвання договору реагують звинуваченнями та все новими й новими закидами у бік США. Зокрема, нещодавно Володимир Путін наголосив, що в разі скасування домовленостей Росії вдасться "гарантувати собі безпеку", а "людству має вистачити здорового глузду", аби не розвивати конфлікт.

Що передбачає Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності?ДРСМД було підписано Михайлом Горбачовим і Рональдом Рейганом у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.