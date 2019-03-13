Ми готові помилувати 72 сепаратисти в обмін на 19 українців, утримуваних на Донбасі, – Геращенко

Головне, про що Україна прагне домовитися у Мінську, де 13 березня розпочалися засідання Тристоронньої контактної групи – це розблокування звільнення бранців Кремля. Україна готова майже негайно передати Росії 25 її громадян в обмін на українських. До того ж – помилувати 72 сепаратисти в обмін на 19 цивільних і військових, незаконно утримуваних на окупованому Донбасі.

Проте чим ближче до виборів в Україні – "тим менш стримана і тим більш вульгарна позиція Росії і контрольованих нею маріонеток". Так висловилася перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко, коментуючи на своїй сторінці у Facebook 104-е засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) 13 березня 2019 року.

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Українська делегація очікує відповіді на пропозиції обміну політв'язнів Кремля на засуджених в Україні росіян. І розблокування процесу звільнення заручників з окупованого Донбасу загалом. На 15 українських пропозицій звільнення досі немає жодної відповіді.

РФ відмовилася від своїх громадян, ОРДЛО не підтверджує нам інформацію про десятки заручників. ОРДЛО включає громадян РФ у свої списки, стверджуючи, що це "ополченци рєспублік", яких не визнає й сама РФ,

– написала Геращенко.

Головне, про що Україна прагне домовитися – це розблокування звільнення бранців Кремля.

Київ готовий протягом буквально кількох днів передати Росії 25 її громадян в обмін на українських. До того ж – помилувати 72 сепаратисти в обмін на 19 цивільних і військових, незаконно утримуваних на окупованому Донбасі.

Представники РФ, попри все, продовжують заявляти, що Росія не є учасником чи стороною конфлікту на Донбасі. "Нас там нет", – їхня позиція. Тож вони і далі намагаються нав'язати Україні "прямий діалог" з псевдореспубліками. При цьому росіяни запрошують приїздити на засідання групи до Мінська людей з ОРДЛО (Окремих районів Донецької та Луганської областей), щоб ті підігравали російській позиції.

Яка позиція України загалом? Україна дотримується мінських угод і вимагає:

– тристоронніх перемовин Україна-Росія-ОБСЄ,

– виконання Росією мінських домовленостей,

– забути про будь-які варіанти прямого діалогу Києва з маріонетками Кремля,

– не вживати в документації та дискусіях термінологію, яка не відповідає мінським угодам ("ДНР", "ЛНР" тощо).