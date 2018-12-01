Ми хочемо побудувати перший завод з глибинної переробки відходів, – Садовий

В Україні немає жодного заводу з глибинної переробки відходів. До прикладу, у сусідній Польщі є аж 150 таких заводів.

Про це заявив мер міста Львова Андрій Садовий у своєму відеозверненні.

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"Ми маємо амбіцію збудувати якісний сучасний завод. Тут нашим партнером є Європейський банк реконструкції та розвитку. Банк інвестує 25 мільйонів євро, а також ще 10 мільйонів дає Європейська фундація. Ці гроші йдуть на будівництво заводу і на рекультивацію полігону", – розповів Садовий.

За його словами, відбувся перший етап тендеру, подалося 12 світових компаній з 11 країн світу.

"Ми отримали фінальне рішення банку – звузити цей лист до 5 компаній, які пройшли в другий тур. Це компанії, які мають найбільший досвід будівництва таких заводів у різних країнах світу, не просто будівництва, а експлуатації таких заводів", – пояснив мер Львова.

Чому нема українських компаній? А тому, що в Україні немає жодного заводу і жодна українська компанія такі заводи не будувала,

– сказав Садовий.

Він додав, що таким тригером будівництва заводу виступила і сміттєва блокада через яку ми пройшли. У 2016 році підпалили полігон і тоді хотіли поставити місто на коліна, але тверда позиція всіх громадян нашої країни, а також міжнародної спільноти дала можливість нам вистояти.

"Нині ми маємо амбіції збудувати якісний сучасний завод. Тому запрошую всіх, хто хоче пройти нашою дорогою, ми розкажемо, як відбувався переговорний процес, як ми вийшли на чинний результат, адже підготовчий етап є дуже довгим", – наголосив політик.