15:07
1 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Школа воєнних священників. Всюдисущий "русский мир"
      Вєсті Кремля
      21:59, 30 листопада
      Вєсті.UA. П'ята колона на прапорі США. Теорія Тігіпка
      Вєсті.UA
      21:01, 30 листопада
      Через які схеми військові залишаються без обіцяних квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Табу та заборони в Союзі
      Згадати все
      22:30, 30 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Ми хочемо побудувати перший завод з глибинної переробки відходів, – Садовий

      180 Читать новость на русском

      В Україні немає жодного заводу з глибинної переробки відходів. До прикладу, у сусідній Польщі є аж 150 таких заводів.

      Про це заявив мер міста Львова Андрій Садовий у своєму відеозверненні.

      Читайте також: Корупція в часи війни – це мародерство, – Садовий

      "Ми маємо амбіцію збудувати якісний сучасний завод. Тут нашим партнером є Європейський банк реконструкції та розвитку. Банк інвестує 25 мільйонів євро, а також ще 10 мільйонів дає Європейська фундація. Ці гроші йдуть на будівництво заводу і на рекультивацію полігону", – розповів Садовий.

      За його словами, відбувся перший етап тендеру, подалося 12 світових компаній з 11 країн світу. 

      "Ми отримали фінальне рішення банку – звузити цей лист до 5 компаній, які пройшли в другий тур. Це компанії, які мають найбільший досвід будівництва таких заводів у різних країнах світу, не просто будівництва, а експлуатації таких заводів", – пояснив мер Львова.

      Чому нема українських компаній? А тому, що в Україні немає жодного заводу і жодна українська компанія такі заводи не будувала,
      – сказав Садовий.

      Він додав, що таким тригером будівництва заводу виступила і сміттєва блокада через яку ми пройшли. У 2016 році підпалили полігон і тоді хотіли поставити місто на коліна, але тверда позиція всіх громадян нашої країни, а також міжнародної спільноти дала можливість нам вистояти.

      "Нині ми маємо амбіції збудувати якісний сучасний завод. Тому запрошую всіх, хто хоче пройти нашою дорогою, ми розкажемо, як відбувався переговорний процес, як ми вийшли на чинний результат, адже підготовчий етап є дуже довгим", – наголосив політик.

      Теги: Новини України Андрій Садовий Новини Львова Екологія
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Холодницький, Матіос та Труханов: як спорт об’єднує владу та злочинний світ
      сьогодні , 15:00 Холодницький, Матіос та Труханов: як спорт об’єднує владу та злочинний світ
      Дмитро Гнап 33
      Гвоздик – Стівенсон: анонс чемпіонського поєдинку
      сьогодні , 14:30 Гвоздик – Стівенсон: анонс чемпіонського поєдинку
      Ігор Саджениця 131
      Необхідно об’єднати всіх ветеранів, аби політики не використовували їх для прикриття, – Фріз
      сьогодні , 13:00 Необхідно об’єднати всіх ветеранів, аби політики не використовували їх для прикриття, – Фріз
      Віталій Дейнега 122
      Пороми на Дністрі: міжнародний, унікальний, реакційний – на всі смаки
      сьогодні , 12:00 Пороми на Дністрі: міжнародний, унікальний, реакційний – на всі смаки
      Ukrainer 624
      Як вилікувати ВІЛ: новації вчених у пошуках ліків
      сьогодні , 09:40 Як вилікувати ВІЛ: новації вчених у пошуках ліків
      Анастасія Ковач-Петрушенко 1410
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      В українській розвідці відхрестилися від підозрюваного в організації вбивства Бабченка
       5 червня , 13:31
      Українці кинулися робити біометричні паспорти
      7 квітня 2017 , 21:35
      Голова "Авто Евро Сили" виявився помічником нардепа, яка голосувала "за" законопроекти 8487 та 8488
       22 листопада , 09:56
      Гол Шевченка потрапив у проморолик знакового матчу
       22 листопада , 18:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук