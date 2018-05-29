Ми хочемо, щоб росіяни знали правду про Путіна, – батько загиблого у катастрофі "Боїнга 777"

Сім'я з Австралії, яка втратила у катастрофі Boeing 777 свого 25-річного сина, написала главі Кремля Володимиру Путіну відкритого листа. Звернення підписали також родичі дев'яти жертв падіння пасажирського літака МН-17.

Лист опублікувало одне із незалежних російських видань, повідомляє The Sydney morning herald.

Читайте також: Звертався до Путіна: "Спасибі за те, що вбив мою дитину", – батько жертви катастрофи MH17

У листі йдеться, що Чемпіонат світу з футболу, який влітку відбудеться у Росії, буде мати "інший, похмуріший сенс" для родин загиблих. Видання розповідає, що сім'я Джона і Мерін О'Браєнів втратила сина Джека, який був футболістом. У той день він повертався із ЧС-2014 та невеличкої мандрівки в рідний Сідней, зазначає видання.



Після Чемпіонату світу з футболу у 2014 році Джек устиг відвідати Москву. Фото з сімейного архіву О'Браєнів

За словами О'Браєна, йому знадобилося близько двох місяців для того, щоб скласти і організувати публікацію цього листа.

На думку авторів звернення, вони підібралися трохи ближче до істини, оскільки в четвер, 24 травня, об'єднана слідча група підтвердила, що літак МН-17 був збитий ракетою "Бук", виробленою в Москві у 1986 році. В результаті атаки загинули всі 298 пасажирів, що перебували на борту літака, разом із 38 громадянами Австралії.

Я думаю, що це розслідування від початку було ретельним, ґрунтовним, неупередженим і рішучим. Моє прохання до Путіна: просто скажіть правду. Це нічого не змінить, тому що це не зможе повернути нам Джека. Але правда має значення,

– прокоментувала розслідування мати загиблого.



Джон і Мерін О'Браєни, батьки загиблого в катастрофі "Боїнга 777"

"Ми хочемо знати імена людей, що входили в ланцюжок командування. Ми хочемо, щоб російський народ знав правду про Путіна. Мені здається, що дехто в Росії вже її знає", – додав О'Браєн.

Читайте також: Катастрофа "Боїнга 777" показала, в яких масштабах Росія готова брехати, – The Washington Post

Нагадаємо, представники об'єднаної слідчої групи з розслідування аварії літака "Боїнг 777" оприлюднили проміжні результати розслідування катастрофи авіасудна у небі над Донбасом. Дані слідчих підтверджують, що літак рейсу МН17 був збитий з установки "Бук", яка у липні 2014 року потрапила на окуповану територію Донбасу з території Росії. Після публікації даних розслідування про збиття "Боїнга 777" над Донбасом, в МЗС України заявили, що 12 червня держава скерує до Міжнародного суду ООН меморандум щодо порушення Росією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Що таке катастрофа MH17? 17 липня 2014 року у небі над Донбасом був збитий пасажирський літак "Боїнг 777", який здійснював рейс з Амстердама до Куала-Лумпур. В катастрофі загинули усі 298 людей, що перебували на борту. У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак був збитий ракетою з комплексу "Бук", який на тимчасово непідконтрольну територію Донбасі завезли з Росії.