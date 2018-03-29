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ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО

Ми хочемо захистити добре ім’я АТБ, бо вони допомагали нам з початку війни, – ветеран АТО

170 Читать новость на русском
АТБ
АТБ / trademaster.ua

Судовий розгляд справи про наклеп на мережу АТБ, що містився у Facebook-дописах блогера, переселенця з Донецька Станіслава Федорчука, нині відбувається у Дарницькому суді столиці.

Про це у своєму сюжеті розповіли журналісти телеканалу "Перший діловий". Процес викликав неабиякий інтерес не лише громадськості Харкова та Києва, але й ветеранів АТО, які прийшли в суд, аби захистити тих, хто підтримав українське військо 4 роки тому.

Ми хочемо захистити добре ім’я мережі АТБ, оскільки вона допомагала нам з самого початку війни. Треба було йти воювати, і перед боями треба було навіть щось їсти. Їсти, вдягатися, потрібні були тепловізори. Все те, що було потрібно для життя підрозділів, чисто побутове та військове спорядження, вони нам допомагали,
– розповів журналістам ветеран війни на Донбасі Сергій Лісовський.

У своєму пості в соціальній мережі Станіслав Федорчук написав про інцидент, який начебто стався торік у листопаді в одному з магазинів торговельної мережі АТБ, коли касирка супермаркету нібито вигукувала, звертаючись до ветерана АТО, що "Харків – це Росія", і до міста "вже скоро приїдуть російські танки". У відповідь невідомий ветеран, начебто, розбив на її голові лоток курячих яєць. Щоправда, в суді з’ясувалося, що анонімний "постраждалий" проживає на непідконтрольній території ОРДЛО, і взяти участі в судовому розгляді не може. Принаймні, так розповів журналістам автор скандального повідомлення в соціальній мережі.

"Спитайте в нього. Поки що я сам в цьому суді. Пост в Фейсбуці – це повідомлення. Це – не провокація. Я інформацію отримав від свого близького товариша. Який повернувся на той момент, він десь півроку, як був демобілізований з лав Збройних сил", – пояснив журналістам Першого ділового Станіслав Федорчук.

Представник мережі АТБ в суді Ірина Галкіна розповіла журналістам, що інформація про начебто конфлікт невідомого АТОшника на касі супермаркету АТБ – це суцільна вигадка та провокація самого блогера. Адже жодні відеозаписи камер спостереження, жодні повідомлення очевидців чи інформація співробітників поліції Харкова описаний факт бійки з яйцями не підтверджують.

"Взагалі як такого конфлікту у нас не відбулося. У нас є докази – відео відповідні з камер відеозапису. Тому що взагалі ніякої касирки, ніяких яєць, ніяких "танків", ніяких "Харків – це Росія", – взагалі такого не було. Це – наклеп. Як ми ці гроші відсудимо, то ми передамо їх в лікарню імені Мечникова у Дніпрі, щоб допомогти бійцям АТО, які там знаходяться на лікуванні", – пообіцяла в ефірі "Першого ділового" Ірина Галкіна.

Поки правоохоронці розшукують невідомого постраждалого, який зареєстрований не території окупованого Донбасу. Судове засідання продовжиться 27 квітня.

Теги: Новини України Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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