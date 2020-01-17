Ми хочемо знати, хто віддав наказ, – Пристайко розповів про стан розслідування трагедії в Ірані

Про декодування чорних скриньок, стосунки з Іраном, ідентифікацію тіл загиблих українців та про інші нюанси у справі розслідування причин авіакатастрофи літака МАУ біля Тегерана розповів 16 січня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

У інтерв'ю українського міністра Пристайка американському телеканалу CNN мовилося про низку важливих тем, серед яких і ситуація з розслідуванням причин авіакатастрофи літака МАУ в Ірані.

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Пристайко розповів, наприклад, що спілкувався з главою МЗС Ірану у перший день після катастрофи: "Він жодного разу не згадав тоді, що літак збили ракетою".

Про покарання винних в авіакатастрофі, в якій загинули 176 людей

"У нас є дані, які сприятимуть хоч якомусь умиротворенню для сімей загиблих в авіакатастрофі. І ми сподіваємося, що доб'ємося кримінальної відповідальності для всіх винних", – сказав міністр.

Зараз говоримо не лише про тих виконавців – військових, які натиснули кнопку запуску ракети. Президент Зеленський чітко дав зрозуміти главі Ірану Рухані: ми хочемо знати, хто віддавав наказ,

– наголосив Пристайко.

І додав: "Необхідно відшукати всі ланки, всіх відповідальних за смерть українських громадян".

Що змусило Іран до міжнародної співпраці у розслідуванні

За словами Пристайка, саме МЗС України стимулювало Іран до співпраці в розслідуванні авіакатастрофи: "Наш меседж і сигнал міжнародній громадськості досягли мети. Це й змусило Іран співпрацювати. Зараз робота вже хороша й налагоджена. Люди на місцях працюють цілодобово, маємо доступ до всього необхідного".

Про ідентифікацію тіл загиблих українців

"Ми ідентифікували тіла загиблих українців і готові до їх повернення. І ми також запропонували допомогу в цьому напрямі й іншим країнам", – повідомив Пристайко.

Про декодування чорних скриньок

Пристайко зауважив, що доступу до інформації з чорних скриньок наразі немає: "У нас була домовленість з іранцями, що ми зможемо забрати чорні скриньки. Та тепер кажуть, що дослідження може відбуватися в Ірані".

Це не принципово, де будуть досліджувати чорні скриньки. Важливо те, щоб ніхто не зміг вплинути на записи та щоб у нас у результаті була якісна експертиза,

– наголосив глава українського МЗС.

У будь-якому випадку, МЗС все ж вважає, що найкращий варіант – передати чорні скриньки Україні. "Адже це був наш літак", – підсумував Пристайко.



Авіакатастрофа в Ірані – що слід знати / Інфографіка 24 каналу

Авіакатастрофа МАУ в Ірані: основне

Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився поблизу Тегерана 8 січня.

Згодом влада Ірану визнала, що "випадково" збила літак ракетами.

Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака (серед них 11 українців).

Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.

Президент Ірану Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та пообіцяв покарати винних.

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