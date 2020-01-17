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      Ми хочемо знати, хто віддав наказ, – Пристайко розповів про стан розслідування трагедії в Ірані

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      Вадим Пристайко – міністр закордонних справ України / armyinform.com.ua

      Про декодування чорних скриньок, стосунки з Іраном, ідентифікацію тіл загиблих українців та про інші нюанси у справі розслідування причин авіакатастрофи літака МАУ біля Тегерана розповів 16 січня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

      У інтерв'ю українського міністра Пристайка американському телеканалу CNN мовилося про низку важливих тем, серед яких і ситуація з розслідуванням причин авіакатастрофи літака МАУ в Ірані. 

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      Пристайко розповів, наприклад, що спілкувався з главою МЗС Ірану у перший день після катастрофи: "Він жодного разу не згадав тоді, що літак збили ракетою". 

      Про покарання винних в авіакатастрофі, в якій загинули 176 людей

      "У нас є дані, які сприятимуть хоч якомусь умиротворенню для сімей загиблих в авіакатастрофі. І ми сподіваємося, що доб'ємося кримінальної відповідальності для всіх винних", – сказав міністр.

      Зараз говоримо не лише про тих виконавців – військових, які натиснули кнопку запуску ракети. Президент Зеленський чітко дав зрозуміти главі Ірану Рухані: ми хочемо знати, хто віддавав наказ,
      – наголосив Пристайко. 

      І додав: "Необхідно відшукати всі ланки, всіх відповідальних за смерть українських громадян". 

      Що змусило Іран до міжнародної співпраці у розслідуванні

      За словами Пристайка, саме МЗС України стимулювало Іран до співпраці в розслідуванні авіакатастрофи: "Наш меседж і сигнал міжнародній громадськості досягли мети. Це й змусило Іран співпрацювати. Зараз робота вже хороша й налагоджена. Люди на місцях працюють цілодобово, маємо доступ до всього необхідного". 

      Про ідентифікацію тіл загиблих українців

      "Ми ідентифікували тіла загиблих українців і готові до їх повернення. І ми також запропонували допомогу в цьому напрямі й іншим країнам", – повідомив Пристайко. 

      Про декодування чорних скриньок

      Пристайко зауважив, що доступу до інформації з чорних скриньок наразі немає: "У нас була домовленість з іранцями, що ми зможемо забрати чорні скриньки. Та тепер кажуть, що дослідження може відбуватися в Ірані". 

      Це не принципово, де будуть досліджувати чорні скриньки. Важливо те, щоб ніхто не зміг вплинути на записи та щоб у нас у результаті була якісна експертиза,
      – наголосив глава українського МЗС. 

      У будь-якому випадку, МЗС все ж вважає, що найкращий варіант – передати чорні скриньки Україні. "Адже це був наш літак", – підсумував Пристайко. 

      Іран
      Авіакатастрофа в Ірані – що слід знати / Інфографіка 24 каналу

      Авіакатастрофа МАУ в Ірані: основне

      Зверніть увагу: Збиття літака МАУ в Ірані: у Києві вже готова лабораторія для розшифровки чорних скриньок

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Новини політики Авіакатастрофа МАУ в Ірані Іран Вадим Пристайко авіація МЗС України Жертви
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