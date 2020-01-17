Ми хочемо знати, хто віддав наказ, – Пристайко розповів про стан розслідування трагедії в Ірані
Про декодування чорних скриньок, стосунки з Іраном, ідентифікацію тіл загиблих українців та про інші нюанси у справі розслідування причин авіакатастрофи літака МАУ біля Тегерана розповів 16 січня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.
У інтерв'ю українського міністра Пристайка американському телеканалу CNN мовилося про низку важливих тем, серед яких і ситуація з розслідуванням причин авіакатастрофи літака МАУ в Ірані.
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Пристайко розповів, наприклад, що спілкувався з главою МЗС Ірану у перший день після катастрофи: "Він жодного разу не згадав тоді, що літак збили ракетою".
Про покарання винних в авіакатастрофі, в якій загинули 176 людей
"У нас є дані, які сприятимуть хоч якомусь умиротворенню для сімей загиблих в авіакатастрофі. І ми сподіваємося, що доб'ємося кримінальної відповідальності для всіх винних", – сказав міністр.
Зараз говоримо не лише про тих виконавців – військових, які натиснули кнопку запуску ракети. Президент Зеленський чітко дав зрозуміти главі Ірану Рухані: ми хочемо знати, хто віддавав наказ,
– наголосив Пристайко.
І додав: "Необхідно відшукати всі ланки, всіх відповідальних за смерть українських громадян".
Що змусило Іран до міжнародної співпраці у розслідуванні
За словами Пристайка, саме МЗС України стимулювало Іран до співпраці в розслідуванні авіакатастрофи: "Наш меседж і сигнал міжнародній громадськості досягли мети. Це й змусило Іран співпрацювати. Зараз робота вже хороша й налагоджена. Люди на місцях працюють цілодобово, маємо доступ до всього необхідного".
Про ідентифікацію тіл загиблих українців
"Ми ідентифікували тіла загиблих українців і готові до їх повернення. І ми також запропонували допомогу в цьому напрямі й іншим країнам", – повідомив Пристайко.
Про декодування чорних скриньок
Пристайко зауважив, що доступу до інформації з чорних скриньок наразі немає: "У нас була домовленість з іранцями, що ми зможемо забрати чорні скриньки. Та тепер кажуть, що дослідження може відбуватися в Ірані".
Це не принципово, де будуть досліджувати чорні скриньки. Важливо те, щоб ніхто не зміг вплинути на записи та щоб у нас у результаті була якісна експертиза,
– наголосив глава українського МЗС.
У будь-якому випадку, МЗС все ж вважає, що найкращий варіант – передати чорні скриньки Україні. "Адже це був наш літак", – підсумував Пристайко.
Авіакатастрофа в Ірані – що слід знати / Інфографіка 24 каналу
Авіакатастрофа МАУ в Ірані: основне
- Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився поблизу Тегерана 8 січня.
- Згодом влада Ірану визнала, що "випадково" збила літак ракетами.
- Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака (серед них 11 українців).
- Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.
- Президент Ірану Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та пообіцяв покарати винних.
Зверніть увагу: Збиття літака МАУ в Ірані: у Києві вже готова лабораторія для розшифровки чорних скриньок
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