Ми кого хочемо обдурити: Герус заявив, що Україна купує російський газ

Україна так чи інакше купує російський газ. Тому що Росія, як велика газова бензоколонка, поставляє газ у всю Східну і Центральну Європу.

"Щоб ми нікого не обманювали: ми купуємо газ у фірми X, фірма X купує у "Газпрому". Таким чином, ми нібито у "Газпрому" не купуємо, але де-факто "Газпром" продав фірмі-посереднику – газ іде в Україну, але спочатку він проходить через Україну і стає дорожчим, з однієї сторони", – пояснив голова енергетичного комітету парламенту, нардеп від "Слуги народу" Андрій Герус, повідомляє "Громадське".

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"А з іншої – ми отримуємо плату за транзит, і потім він (газ) по реверсу, там Словаччина, повертається в Україну", – додав Герус.

Він наголосив, що Україна на сьогодні і протягом останніх 5 років купує газ російського походження.

Ми кого хочемо обдурити? Для чого цей отакий пафос і навіть, я б сказав, обман суспільства? Ми розуміємо, що це газ походженням з Російської Федерації, тому що РФ, як велика газова бензоколонка, поставляє газ у всю Східну і Центральну Європу,

– політик.

Зауважимо, що 21 грудня міністр енергетики України Олексій Оржель заявив, що в протоколі про продовження транзиту газу з Росії через Україну до Європи не згадується пряма поставка газу з РФ в Україну.