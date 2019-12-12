Ми кричали, але нас ніхто не чув, – студентка, яка вижила у пожежі в Одесі
Страшна пожежа в одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу забрала життя 16 осіб. Серед загиблих – викладачі і студенти. Люди, які вижили під час пожежі, розповідають моторошні деталі свого порятунку.
Одна зі студенток коледжу пригадала, що вогонь швидко поширювався будівлею коледжу, пише ТСН. Від вогню не було куди втікати. У корпусі, де спалахнула пожежа, є лише одні сходи униз. Але саме біля них почалось займання.
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"Коли ми почали спускатися, там було дуже спекотно і все було в чорному диму. Ми повернулися до кабінету і щільно зачинили двері. Через щілини в дверях почав проходити дим. Він був дуже їдкий. Ми не знали, що робити. Одна дівчинка, найбільш нервова, сказала: "Ми помремо"", – розповідає студентка.
Дівчина зауважила, що запасні виходи у коледжі були закриті або заварені решітками.
Коли весь кабінет був у диму, я розуміла, що все. Я вже почала молитися Богу і кричала: "Господи, спаси всіх, хто тут в кабінеті". Я не знала, як вийти. Я подивилася у вікно, там було полум'я. З третього поверху нас ніхто не бачив. Ми кричали, нас ніхто не чув,
– пригадує вона.
Дівчину евакуювали з палаючого приміщення рятувальники на пожежній драбині. Загалом рятувальникам вдалося вивести з палаючої будівлі кілька десятків людей.
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Офіційно в пожежі загинули 16 осіб, ще понад 30 – постраждали. Тіла 10 осіб досі не ідентифіковані. Аби встановити їхні імена, поліція призначила генетичні експертизи. Вони триватимуть до 2 тижнів.
Пожежа в коледжі на Троїцькій в Одесі: головне
- Пожежа сталася на вулиці Троїцькій у Коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу 4 грудня близько 10 години ранку. Вогонь спалахнув на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу. Людей із будівлі евакуювали. Орієнтовна площа пожежі склала 4 тисячі квадратних метрів.
- Внаслідок пожежі загинули 16 осіб. Першою жертвою стала студентка коледжу 17-річна Ксенія Бабенко. 7 грудня у лікарні помер рятувальник Сергій Шатохін через важкі травми.
- Щодо причин пожежі, то поліція розглядає 3 версії: навмисний підпал, необережне поводження з вогнем та аварійна робота електрообладнання.
- Через смертельну пожежу поліція 10 грудня повідомила про підозру директорці коледжу Любові Кочерзі. Її підозрюють у службовій недбалості та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки.
- Одеська ОДА виділить 3 мільйони гривень, а уряд– 4 мільйони гривень компенсації постраждалим і сім'ям загиблих під час пожежі.