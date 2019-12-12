Ми кричали, але нас ніхто не чув, – студентка, яка вижила у пожежі в Одесі

Страшна пожежа в одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу забрала життя 16 осіб. Серед загиблих – викладачі і студенти. Люди, які вижили під час пожежі, розповідають моторошні деталі свого порятунку.

Одна зі студенток коледжу пригадала, що вогонь швидко поширювався будівлею коледжу, пише ТСН. Від вогню не було куди втікати. У корпусі, де спалахнула пожежа, є лише одні сходи униз. Але саме біля них почалось займання.

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"Коли ми почали спускатися, там було дуже спекотно і все було в чорному диму. Ми повернулися до кабінету і щільно зачинили двері. Через щілини в дверях почав проходити дим. Він був дуже їдкий. Ми не знали, що робити. Одна дівчинка, найбільш нервова, сказала: "Ми помремо"", – розповідає студентка.

Дівчина зауважила, що запасні виходи у коледжі були закриті або заварені решітками.

Коли весь кабінет був у диму, я розуміла, що все. Я вже почала молитися Богу і кричала: "Господи, спаси всіх, хто тут в кабінеті". Я не знала, як вийти. Я подивилася у вікно, там було полум'я. З третього поверху нас ніхто не бачив. Ми кричали, нас ніхто не чув,

– пригадує вона.

Дівчину евакуювали з палаючого приміщення рятувальники на пожежній драбині. Загалом рятувальникам вдалося вивести з палаючої будівлі кілька десятків людей.

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Офіційно в пожежі загинули 16 осіб, ще понад 30 – постраждали. Тіла 10 осіб досі не ідентифіковані. Аби встановити їхні імена, поліція призначила генетичні експертизи. Вони триватимуть до 2 тижнів.

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