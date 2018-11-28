Ми мали перевірити, чи доступне Азовське море для України, – Дейнега про конфлікт на Азові

У неділю, 25 листопада, корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових, внаслідок чого Росія взяла в заручники 24 українських моряків, 6 з яких були поранені. Наші буксири мала перевірити, чи доступне Азовське море для України.

Таку думку висловив засновник організації "Повернись живим" Віталій Дейнега у прямому ефірі 24 каналу.

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Як розповів Дейнега, українські кораблі вже понад місяць ходять під Керченським мостом. "Ми просто мали перевірити, наскільки взагалі Азовське море доступне для України. Звичайно, ми могли перевезти ці кораблі по суші і досі сумніватися, чи дозволять нам їх провести по морі", – наголосив засновник організації "Повернись живим".

Якщо воно для нас недоступне, як це виявилося зараз, то ми мали починати міжнародний тиск. Ми не могли мовчки спостерігали, як воно стає для нас недоступне, начебто ми боїмося в нього зайти. Ми мали ходити до тих пір, поки нас не зупинять. Якщо нас зупинять, то ми мали піднімати це питання. Так, на жаль, ми не можемо взяти і просто розбити Кримський міст, деокупувати Крим та звільнити Донбас,

– відповів Дейнега.

За його словами, що Порошенко не міг якимось чином знати про напад на українські кораблі чи навіть бути причетним до цього.

"Те, що наші кораблі ходили і з точки зору росіян, провокували їх – це абсолютно нормальне рішення. Але те, чи вирішує це воєнний стан – то інше питання. Мене дратують ті аргументи "змови", що начебто Порошенко домовився з Путіним, щоб той на нас напав. Я вважаю, що ми маємо викинути цей аргумент з дискурсу. Лише використання ідеї з воєнним станом є ознакою того, що Порошенко хотів відтермінувати вибори. Адже з будь-якої ситуації політики в Україні хочуть отримати собі користь", – додав Дейнега.

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Що сталося в Азовському морі та чому це отримало такий резонанс?25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

Росія не забарилася з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна.

Згодом у Кремлі такі кроки пояснили тим, що Україна здійснила провокацію – до прикладу, коли російська сторона, зокрема, вимагала негайно зупинитися, українські кораблі нібито жодним чином не реагували та здійснювали небезпечне маневрування. Також у відомстві заявили, що під час конфлікту біля Керченської протоки на українських кораблях начебто розгорнули артилерійські установки, підняли їх на 45 градусів і направили у бік російських кораблів.