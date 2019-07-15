"Ми мали уникнути шоу": Луценко через чорний хід прийшов на допит в НАБУ

Генпрокурор уникав журналістів, натомість ситуацію коротко прокоментувала його речниця. До НАБУ Луценко прийшов, аби дати свідчення у справі Івана Бубенчика. Він також вирішив не спілкуватися з адвокатами родичів загиблих під час Євромайдану "беркутівців".

Так, у НАБУ генпрокурор оминув бюро перепусток, де на нього чекали захисники родичів правоохоронців, вбитих під час Революції Гідності. Серед адвокатів, які чекали на Луценка, був присутній представник матері загиблого "беркутівця" Семесюка, Олександр Горошинський. Про це інформує "Громадське".

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Саме він є ініціатором цього допиту. Горошинський вважає, що мав право бути присутнім на допиті, однак його до детектива не пустили.

Коли допит завершився, Юрій Луценко вийшов через чорний хід. Це прокоментувала його речниця Лариса Сарган, яка теж навідалась до НАБУ.

Вибачте за незручності, але шоу ми мали уникнути,

– сказала вона журналістам.

Чому Луценка викликали на допит?

Бо генпрокурор передав справу євромайданівця Івана Бубенчика своїй заступниці Анжелі Стрижевській у квітні минулого року. Причиною цьому стали заяви учасників Революції Гідності та публікації низки ЗМІ щодо упередженої кваліфікації дій Бубенчика під час подій січня – лютого 2014 року.

Що відомо про справу Івана Бубенчика?

Активіста Майдану затримали у квітні 2018 року на Львівщині за підозрою у вбивстві двох "беркутівців" під час Революції Гідності.



Згодом у ГПУ змінили повідомлену раніше підозру. Так, за даними ГПУ, Бубенчик підозрюється у посяганні на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця, а також – у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

17 травня 2018 року суд віддав Івана Бубенчика на поруки депутатів Олега Петренка та Андрія Денисенка.

Іван Бубенчик був активістом 9-ї сотні Самооборони Майдану, з якої пізніше вийшов. У фільмі "Злам" він заявив, що 20 лютого 2014 року стріляв у силовиків з консерваторії. За словами активіста, таким чином він сподівався змусити підрозділи "Беркуту" та Внутрішніх військ відступити з площі.