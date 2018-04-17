Ми маємо будувати свої релігійні інституції і підтримувати їх, – Березюк

Керівник фракції "Самопоміч" Олег Березюк в прямому ефірі 24 Каналу розповів як українці мають реагувати на реакцію Московського патріархату та пояснив коли "договорняки" по складу ЦВК вступлять в активну фазу.

– "Нас не має цікавити реакція Московського патріархату взагалі. Ми маємо будувати свої інституції, їх підтримувати та розвивати заради служіння людині. Адже інституції створюються не заради самої інституції чи колонізаторів, вони створюються заради надання послуг людям, які хочуть кращого життя", – наголосив Березюк.

На думку політика, президент виносить недолугий закон про Антикорупційний суд, порожній закон про безпеку країни і президент створює умови торгу у ЦВК – на 13 вакантних місць пропонує 14.

– Держава має підтримати рішення ієрархів церков на території України, зокрема, парламент прийняв таку постанову ще в 2016-му році, президент робить таке прохання і парламент, я переконаний, підтримає це звернення. Не президент і не політики створюють церкви,– переконаний Олег Березюк. За його словами, голосів у парламенті на підтримку такого рішення однозначно має вистачити, бо "це ознака підтримки української гідності".

Більше – дивіться в інтерв'ю з Олегом Березюком.