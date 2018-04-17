22:50
17 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
17°C 8°C
  • середа
    16°C 11°C
  • четвер
    12°C 11°C
  • п'ятниця
    15°C 8°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Безжальний російський бойкот. Російський футбол отримав нове обличчя
Вєсті Кремля
23:26, 16 квітня
Вєсті.UA. Перевага Ляшка над Гітлером. Місія
Вєсті.UA
20:19, сьогодні
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, 13 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Відпочинок у санаторії
Згадати все
20:38, 16 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Ми маємо будувати свої релігійні інституції і підтримувати їх, – Березюк

182 Читать новость на русском
Олег Березюк
Олег Березюк / samopomich.ua

Таку думку висловив керівник фракції "Самопоміч" Олег Березюк в прямому ефірі 24 Каналу.

"Нас не має цікавити реакція Московського патріархату взагалі. Ми маємо будувати свої інституції, їх підтримувати та розвивати заради служіння людині. Адже інституції створюються не заради самої інституції чи колонізаторів, вони створюються заради надання послуг людям, які хочуть кращого життя", – наголосив Березюк.

Читайте також: Парламент має вирішити долю української помісної церкви

За його словами, ми повинні дбати про гідність. Дорога, якою ми йдемо – боротьба за ідентичність. Вона триває сотні років, мільйони людей хотіли цього.

Можливо, ми зараз у моменті, коли можемо реалізувати цей шанс, але не хвалитися цим, адже це заслуга мільйонів священиків, вірян, які в свої часи гинули за цю ідею в нерівній боротьбі з колонізатором, який прийшов і забрав. Маємо відстоювати свою волю.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко розповів, що Україна проситиме Вселенського Патріарха Варфоломія про надання автокефалії Українській Церкві.

Теги: Новини України УПЦ МП УПЦ КП Самопоміч Олег Березюк
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 17 квітня: ДТП у Кривому Розі, доля української церкви та революція у Вірменії
сьогодні, 22:37 Головні новини 17 квітня: ДТП у Кривому Розі, доля української церкви та революція у Вірменії
366
Готівковий курс валют 17 квітня: долар несуттєво впав
сьогодні, 20:16 Готівковий курс валют 17 квітня: долар несуттєво впав
510
Медійні війни в політиці як реальність часу
сьогодні, 21:54 Медійні війни в політиці як реальність часу
Олег Постернак 85
сьогодні, 21:33 "Ремпейдж": Двейн Джонсон і його горила
Юлія Ліпенцева 244
Нові правила паркування: що змінить закон
сьогодні, 19:00 Нові правила паркування: що змінить закон
Яніна Ткачук 1441
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук