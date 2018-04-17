Ми маємо будувати свої релігійні інституції і підтримувати їх, – Березюк

Таку думку висловив керівник фракції "Самопоміч" Олег Березюк в прямому ефірі 24 Каналу.

"Нас не має цікавити реакція Московського патріархату взагалі. Ми маємо будувати свої інституції, їх підтримувати та розвивати заради служіння людині. Адже інституції створюються не заради самої інституції чи колонізаторів, вони створюються заради надання послуг людям, які хочуть кращого життя", – наголосив Березюк.

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За його словами, ми повинні дбати про гідність. Дорога, якою ми йдемо – боротьба за ідентичність. Вона триває сотні років, мільйони людей хотіли цього.

Можливо, ми зараз у моменті, коли можемо реалізувати цей шанс, але не хвалитися цим, адже це заслуга мільйонів священиків, вірян, які в свої часи гинули за цю ідею в нерівній боротьбі з колонізатором, який прийшов і забрав. Маємо відстоювати свою волю.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко розповів, що Україна проситиме Вселенського Патріарха Варфоломія про надання автокефалії Українській Церкві.