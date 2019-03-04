Ми маємо стати новим Китаєм для американських та британських компаній, – "Спільна справа"

Україна має вийти на економічний рівень Польщі за 10 років, бо заробітчани, котрі сьогодні виїхали в Європу, ще можуть повернутися, але коли їхні діти підуть до школи, ми, як держава, втратимо їх назавжди.

Шанси змінити економічну ситуацію в Україні є, але спочатку ми маємо не допустити російський реванш на виборах 2019 року. На цьому, власне, і потрібно сконцентруватись найближчі місяці. Про це заявив в інтерв’ю Gazeta.UA Олександр Данилюк, лідер громадської організації "Спільна справа", зареєстрований кандидатом в президенти України.

Данилюк вважає, що Україна має сконцентруватись на стимулюванні експортно орієнтованої промисловості, підтримці високопродуктивного сільського господарства (яке базується на невеликих фермерських господарствах) та на державному контролі за фінансами. "Збереження сировинної пост-колоніальної моделі економіки – це в середньо терміновій перспективі загроза не менш жахлива, ніж російський реванш. Сьогодні 5-7 мільйонів українців перебувають у Європі. Ще п’ять років і ми перетворимося на країну пенсіонерів. Це фактично банкрутство держави", – пояснив Олександр Данилюк, адвокат за освітою.

Міністр економіки Оксана Маркарова каже, що ми плануємо досягти нинішнього рівня Польщі через 50 років. Це крах. Бо означає, що Україна наступні кілька поколінь не має шансів наздогнати Польщу. А ця країна увійшла у 20-ку розвинених за останні 20 років за рахунок того, що робили все вище сказане. Плюс – залучали прямі іноземні інвестиції. Ефективно співпрацювали з Німеччиною – низка великих німецьких корпорацій перенесли виробництва на територію Польщі.

"Те саме може бути з Україною. США ведуть торгову війну з Китаєм. Ми можемо стати новим Китаєм для компаній з американським і після Brexit із британським капіталом. Області, які межують з Європейським Союзом, мали б стати територіями пріоритетного економічного розвитку, там мали б бути розміщені промислові зони", – стверджує Данилюк.

Очільник "Спільної справи" критично оцінює риторику Міністерства фінансів щодо пошуків додаткових можливостей наповнення бюджету і вважає таку позицію "лівацькою":

"Функція уряду мала б полягати в тому, щоб Україна, яка займає 131-ше місце за ВВП, перейшла у першу сотню, 50-ку, 20-ку. Якщо у нас ВВП на душу населення на рік становить 2,5 тисячі доларів, то як не намагалися б, більше не заберете. Кожну п'яту гривню у громадянина забирають з кишені як ПДВ. У Великій Британії на продукти, ліки, інші необхідні речі ПДВ не нараховують. А такий високий податок характерний для країн, де нема податкового обліку, а економіка перебуває в тіні", – стверджує Данилюк.

Також очільник "Спільної справи" вважає, що Україна не має відмовлятися від співпраці з міжнародними валютними кредитними інституціями, бо дешевших грошей, ніж під 3-4 відсотки від МВФ, ми не знайдемо. Але держава має нарощувати внутрішній валовий продукт. Збільшення продукції, яку Україна виробляє та експортує – єдиний шлях до зменшення державного боргу.

Олександр Данилюк зареєстрований як кандидат в президенти України, один з лідерів Революції Гідності, екс-радник міністра оборони та очільник Центру оборонних реформ. Спеціалізується на національній безпеці та протидії російській гібридній агресії. Читав лекції в Національному університеті оборони США, Школі спеціальної війни імені Кеннеді.