Ми можемо впливати на наше тіло: як позбутись від метеозалежності

Зима не квапиться покинути Україну. За два дні – квітень, а у всіх регіонах досі сніжить. Такі жарти природи впливають і на самопочуття людини, особливо, якщо вона метеозалежна.

Через негоду в Карпатах можливе сходження лавин. 30 березня очікують на сильний вітер та періодичні дощі. Але вже 1 квітня синоптики обіцяють тепло.

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Березень закінчується, а за вікном - зима. Тепла українці чекають з останніх сил. Зізнаються: через затяжну зиму відчувають втому, пригніченість і тривожність. Тепло буде, обіцяють синоптики, і чекати його вже на вихідних.

В суботу та неділю в Україну заходить дуже стрімке суттєве потепління, температура повітря становитиме +10, +15, а на Півдні та у центральних областях – до +18, +20,

– прокоментувала синоптик Наталка Діденко.

Пережити перепади температури метеозалежним людям буде складно – попереджають медики. Перш за все, це стосується тих, у кого проблеми з серцем: може підскочити тиск і боліти голова. Але якою б не була погода, настрій покращити собі можна завжди, – каже доктор медичних наук Олег Чабан. Тут допоможе улюблена справа.

Ми нічим не відрізняємось від ведмедів, які зимою завалюються у барлогу, а весною прокидаються. Наука вважає, що ми чутливі до того, що відбувається в природі. Цей ритуал є надпотужним він може вплинути навіть на рівень імунного захисту. Думки наші матеріальні, і ми цілком можемо впливати на наше тіло,

– запевнив український учений Олег Чабан.

Молодь у Києві захоплюється моржуванням. Спосіб життя цих хлопців та дівчат – підтвердження слів науковця. Олексій пірнає у чому мати народила.

"Вода допомагає нам змити негативні думки. Це ціла філософія", – розповіли місцеві моржі.

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