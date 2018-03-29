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ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО

Ми можемо впливати на наше тіло: як позбутись від метеозалежності

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Зима не квапиться покинути Україну. За два дні – квітень, а у всіх регіонах досі сніжить. Такі жарти природи впливають і на самопочуття людини, особливо, якщо вона метеозалежна.

Через негоду в Карпатах можливе сходження лавин. 30 березня очікують на сильний вітер та періодичні дощі. Але вже 1 квітня синоптики обіцяють тепло.

Читайте також: В Україні у квітні випаде сніг: названі дати

Березень закінчується, а за вікном - зима. Тепла українці чекають з останніх сил. Зізнаються: через затяжну зиму відчувають втому, пригніченість і тривожність. Тепло буде, обіцяють синоптики, і чекати його вже на вихідних.

В суботу та неділю в Україну заходить дуже стрімке суттєве потепління, температура повітря становитиме +10, +15, а на Півдні та у центральних областях – до +18, +20,
– прокоментувала синоптик Наталка Діденко.

Пережити перепади температури метеозалежним людям буде складно – попереджають медики. Перш за все, це стосується тих, у кого проблеми з серцем: може підскочити тиск і боліти голова. Але якою б не була погода, настрій покращити собі можна завжди, – каже доктор медичних наук Олег Чабан. Тут допоможе улюблена справа.

Ми нічим не відрізняємось від ведмедів, які зимою завалюються у барлогу, а весною прокидаються. Наука вважає, що ми чутливі до того, що відбувається в природі. Цей ритуал є надпотужним він може вплинути навіть на рівень імунного захисту. Думки наші матеріальні, і ми цілком можемо впливати на наше тіло,
– запевнив український учений Олег Чабан.

Молодь у Києві захоплюється моржуванням. Спосіб життя цих хлопців та дівчат – підтвердження слів науковця. Олексій пірнає у чому мати народила.

"Вода допомагає нам змити негативні думки. Це ціла філософія", – розповіли місцеві моржі.

Більше про те, чому корисно займатись моржуванням, – дивіться у сюжеті.

Автор: Марина Молька
Теги: Здорове життя Погода Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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