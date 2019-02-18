"Ми мусимо там бути": воїни зворушливо звернулись до українців у річницю боїв за Дебальцеве

Чотири роки тому, 18 лютого 2015 року, понад дві з половиною тисячі українських військовослужбовців остаточно залишили позиції на Дебальцівському плацдармі і відійшли на нові рубежі оборони на північний захід від міста. За офіційними даними, безпосередньо під час виходу загинули 19 військових, ще 13 зникли безвісти, а 17 потрапили у полон.

Зворушливе відео зі спогадами опублікувала 10 гірсько-штурмова бригада на своїй сторінці у Facebook. Воїни, що входять до її складу, захищали Дебальцеве у складі інших підрозділів.

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Найгостріша фаза боїв за Дебальцеве розпочалась у січні 2015 року і тривала до лютого. Проросійські бойовики, маючи підтримку підрозділів Збройних сил Росії, намагалися будь-якою ціною ліквідувати Дебальцівський виступ та захопити Донецький аеропорт. На штурм окупанти пішли вранці 17 лютого – просунулися вглиб міста і штурмували табір сил АТО. Тоді українські військові змушені були відступати.

Воїни згадують: останній місяць був найважчим, особливо – по ночах. Однак українські військові впевнені, що туди ще повернуться – і не илше туди.

Хто там був, то знає, що там було. Думаю, ми там і будемо. Ми мусимо там бути. Ми б тут не стояли!

– каже воїн із позивним "Китаєць".

Ті, хто вистояли у боях за Дебальцеве, своїх побратимів забути не зможуть.

"Буває, сняться ті люди і ти розумієш у підсвідомості, що вони не повинні там бути і це все сон, але все одно приходять, розмовляємо", – розповів "Ведмідь".

Воїни додають, є відчуття незавершеної справи – її завершать, коли повернуться у Дебальцево.

Під час бойових дій в районі Дебальцевого у період з 15 січня до 18 лютого загинули 110 військовослужбовців, 270 були поранені, 7 – потрапили у полон та 18 зникли безвісти. За весь час оборони Дебальцевського напряму загинули 136, ще 331 військовослужбовець ЗСУ отримав поранення.