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      "Ми мусимо там бути": воїни зворушливо звернулись до українців у річницю боїв за Дебальцеве

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      Воїни зворушливо звернулись до українців у річницю боїв за Дебальцеве
      Воїни зворушливо звернулись до українців у річницю боїв за Дебальцеве / Фото з відкритих джерел

      Чотири роки тому, 18 лютого 2015 року, понад дві з половиною тисячі українських військовослужбовців остаточно залишили позиції на Дебальцівському плацдармі і відійшли на нові рубежі оборони на північний захід від міста. За офіційними даними, безпосередньо під час виходу загинули 19 військових, ще 13 зникли безвісти, а 17 потрапили у полон.

      Зворушливе відео зі спогадами опублікувала 10 гірсько-штурмова бригада на своїй сторінці у Facebook. Воїни, що входять до її складу, захищали Дебальцеве у складі інших підрозділів. 

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      Найгостріша фаза боїв за Дебальцеве розпочалась у січні 2015 року і тривала до лютого. Проросійські бойовики, маючи підтримку підрозділів Збройних сил Росії, намагалися будь-якою ціною ліквідувати Дебальцівський виступ та захопити Донецький аеропорт. На штурм окупанти пішли вранці 17 лютого – просунулися вглиб міста і штурмували табір сил АТО. Тоді українські військові змушені були відступати.

      Воїни згадують: останній місяць був найважчим, особливо – по ночах. Однак українські військові впевнені, що туди ще повернуться – і не илше туди.

      Хто там був, то знає, що там було. Думаю, ми там і будемо. Ми мусимо там бути. Ми б тут не стояли! 
      – каже воїн із позивним "Китаєць".

      Ті, хто вистояли у боях за Дебальцеве, своїх побратимів забути не зможуть.

      "Буває, сняться ті люди і ти розумієш у підсвідомості, що вони не повинні там бути і це все сон, але все одно приходять, розмовляємо", – розповів "Ведмідь".

      Воїни додають, є відчуття незавершеної справи – її завершать, коли повернуться у Дебальцево.

      Дебальцеве. 4 роки

      Дебальцеве. Пам’ятаємо всіх. Пам’ятаємо все. Повернемося!

      Опубліковано 10 Гірсько- Штурмова Бригада Неділя, 17 лютого 2019 р.

      Під час бойових дій в районі Дебальцевого у період з 15 січня до 18 лютого загинули 110 військовослужбовців, 270 були поранені, 7 – потрапили у полон та 18 зникли безвісти. За весь час оборони Дебальцевського напряму загинули 136, ще 331 військовослужбовець ЗСУ отримав поранення. 

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      Теги: Новини України Дебальцеве Війна на Донбасі Збройні сили України Операція Об'єднаних сил АТО
      Джерело: 24 Канал
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