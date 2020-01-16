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      Ми навчимо тебе любити Батьківщину: за розповіді про цензуру в Москві жорстоко побили оператора

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      У Росії побили колишнього оператора медіахолдингу / svoboda.org

      У Москві невідомі жорстко побили колишнього оператора медіахолдингу ВДТРК Леоніда Кривенкова. Він дав кілька інтерв'ю іноземним журналістам, в яких розповів про політичну цензуру та корупцію в компанії.

      Про інцидент повідомляє "Радіо Свобода".

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      За словами постраждалого, на нього напали, коли він повертався з прогулянки. Двоє молодих людей зі собакою підстерегли його біля виходу з парку. А тоді накинулися ззаду, повалили на землю та почали бити ногами.

      Побиття нападники супроводжували вигуками: "Гнида піндоська, ми навчимо тебе Батьківщину любити", "П'ята колона, ми вас будемо вбивати".

      Мені вдалося схопити одного з нападників за ногу і повалити на землю. У цей момент підбігли перехожі. Побачивши їх, злочинці втекли,
      – розповів Кривенков. 

      Один з них прокричав мені: "Це тобі останнє попередження", – сказав Кривенков.

      Лікарі діагностували у чоловіка сильне забиття грудної клітини та закритий перелом кісток носа. За словами оператора, в поліції його допитали і видали талон.

      росія
      Медичний висновок побиття російського оператора

      Що відомо про інтерв’ю Кривенкова, за які його побили? У січні 2019 року колишній працівник російського медіахолдингу розповів про випадки фальсифікацій та цензури. Він дав кілька інтерв'ю іноземним журналістам, які працюють в Москві. Оператор також брав участь в роботі опозиційного Форуму вільної Росії.

      Кривенкову 61 рік. 10 років пропрацював телеоператором в студії прямого ефіру, знімав передачі за участю відомих політиків і добре знайомий з внутрішніми порядками ВДТРК.

      ВДТРК – всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія – російський медіахолдинг. Був утворений у 1990 році. 

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      сьогодні
      12300
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини політики Новини Росії ЗМІ Медіа Цензура
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