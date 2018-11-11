"Ми не будемо мовчати, поки у нас стріляють": бійці ЗСУ дали гідну відсіч ворогам під Горлівкою

Неспокійна доба на Донбасі – двоє українських воїнів загинули, ще двоє поранені. Бойовики обстріляли гуманітарний дорожній коридор біля КПВВ "Мар'їнка", а околиці містечка атакували три рази. Також ворог обстріляв околиці окупованої Горлівки, проте наші бійці змогли дати їм гідну відсіч.

Під Горлівкою ворог обстрілював українських армійців зі стрілецької зброї.

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На позиції під Горлівкою журналісти заходили під звуки вибухів та кулеметні черги. Бійці пояснюють – ворог обстріляв позиції з РПГ, одна з гранат розірвалась просто над головами. Довелося з кулемета змусити противника замовчати.

Іншого виходу немає. Ми не будемо мовчати, поки у нас стріляють. Ми у біноклі їх бачимо, тому починаємо стріляти у відповідь,

– сказав військовослужбовець ЗСУ Олексій.

Окрім гранатометів та кулеметів, допікає бійцям ворожий снайпер. Олександр розповідає – днями його побратима від кулі калібру 7,62 вберегло декілька сантиметрів захисної стіни.

Близько 9 ранку вороги почали стріляти з кулемета. Ми ж всі туди вискочили, мій напарник відстрілювався з кулемета, а другий дивився, звідки йдуть постріли. І поки він дивився у бінокль, буквально за 15 секунд його вбили,

– розповів військовослужбовець ЗСУ Олександр.

Буває до позицій української армії намагаються підлізти ворожі диверсанти. Щоправда, досі ці вилазки добром для ворога не закінчувались. Сусідні підрозділи працюють у постійній комунікації одне з одним.