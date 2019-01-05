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      "Ми не маємо ілюзій": у Росії відзначились новою заявою щодо військ США у Сирії

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      У Росії заявили, що стежать за виведенням американських військ із Сирії
      У Росії заявили, що стежать за виведенням американських військ із Сирії / Фото з відкритих джерел

      У Росії називають виведення американських військ із Сирії "довгим та суперечливим процесом". Однак там наголошують, що стежитимуть за діями США.

      Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, пише ТАСС.

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      Він наголосив, що це питання «є одним із найактуальніших», тому у Росії за цим процесом стежать.

      Сигнали надходять суперечливі – графік і в цілому послідовність відповідних кроків в цій галузі "пливуть". Стежимо за цим процесом, оскільки в будь-якому випадку перебування американських контингентів на сирійській території є незаконним,
      – стверджує російський політик.

      Рябков зазначив, що у РФ "не мають ілюзій" щодо реалізації цього рішення.

      "Думаємо, що процес будемо довгим, досить невизначеним і суперечливим", – вважає він.

      Нагадаємо, що 19 грудня, Дональд Трамп оголосив, що військові США в Сирії перемогли терористів "Ісламської держави". Також лідер США віддав наказ вивести американське військо з країни. У Росії раніше заявили, що виведення військ США з Сирії буде "правильним" і допоможе "відновленню міжнародного права в певній частині". Натомість там впевнені, що російські військові "перебувають у Сирії законно".

      сша виводить війська із сирії: хроніка подій
      Теги: Новини США Війна у Сирії Новини Росії Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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