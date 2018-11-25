"Ми не маємо можливості вчитися": студенти у Нідерландах влаштували масштабний мітинг

У Гаазі тисячі студентів вийшли на мирний протест та вимагають скасувати програму освітніх кредитів.

Про це повідомляє "Укрінформ".

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Протестувальники принесли з собою повітряні кульки, кількість яких демонструвала загальну суму студентських кредитів. Крім цього, учасники акції взяли плакати, на яких зазначалася сума, яку їм необхідно сплатити за навчання. Студенти виступали з промовами та ділилися своїми ідеями щодо освітнього процесу. Протест проходив під наглядом поліцейських.

Уряд зменшує витрати на університетську освіту та обмежує дотації студентам. Ми – проти таких ініціатив. Те, що раніше було подарунком, тепер стало позикою. Чимало студентів через це не матимуть можливості вчитися,

– наголосив один з учасників акції Гарвін.

Мітингувальники пояснили, що раніше вони отримували щомісячний невеликий грант на навчання, а зараз – не отримують нічого. Їх мета: висловити протест проти кредитних студентських програм та повернути необхідні для розвитку гранти.

Протест студентів у Нідерландах: відео "Укрінформ"