Ми не маємо права закрити всі церкви, – радник Авакова про карантинні обмеження в Україні

В Україні ввели суворі карантинні обмеження через пандемію COVID-19. Попри це, значна частина українців виходить на вулицю без нагальної потреби та відвідує церкву на свята, порушуючи заборону. Радник міністра внутрішніх справ Юрій Тандіт зазначив, що правоохоронні органи намагаються слідкувати за порушеннями, однак повністю закрити церковні храми вони не мають права.

Про це він розповів в ефірі 24 каналу у програмі "Після всього". Також запевнив, що правоохоронці намагаються мінімізувати поширення вірусу. Для цього закрили Києво-Печерську лавру, у якій зафіксували вже понад 90 випадків зараження на COVID-19.

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"В Україні багато церков. Служби відбуваються і ми не маємо права закривати їх. Ми проводили цього тижня 2 конференції з Всеукраїнською Радою Церков і більшість ієрархів згодились на настанови, які ми зробили", – сказав Тандіт.

Він зазначив, що правоохоронці не лише інформують священнослужителів, але й реагують на порушення їх домовленостей – штрафують. Протоколи наразі оформлюють лише на священнослужителів.

Цифра росте, це вже десятки протоколів,

– запевнив радник Авакова.

Він також зауважив, що правоохоронці не можуть заборонити людям пересуватись по місту. "Немає для цього законодавчих затверджень, які могли б повністю все заблокувати", – ствердив Тандіт.

Завтра, 13 квітня 2020 року, відбудеться конференція Всеукраїнської Ради Церков разом з головою Національної поліції України Ігорем Клименком, на якій обговорять дії та обмеження під час Великодня. За словами Тандіта, також завтра відбудеться зустріч з владикою Епіфанієм та архієпископом Євстратієм Зорею.



Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу