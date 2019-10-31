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      Ми не плануємо підвищувати податки, – міністр фінансів Маркарова

      44 Читать новость на русском
      Оксана Маркарова
      Оксана Маркарова / hromadske.ua

      Уряд може навіть знизити податки, але за умови, що в країні буде економічне зростання.

      Уряд не буде збільшувати податки, як це робилося під кожен з бюджетів раніше. Про це заявила НВ міністр фінансів Оксана Маркарова.

      "Бюджет на 2020 рік побудований на базі тієї податкової системи, яка є сьогодні. Ми вважаємо, що не варто збільшувати податки, як це робилося під кожен з бюджетів раніше. У кожному бюджеті раніше завжди були не тільки зміни в Бюджетний кодекс, але і зміни в Податковий кодекс. Цього року ми відійшли від нього. Зокрема, парламент розглядає кілька змін в Податковий кодекс, деякі з них можуть бути й ресурсними, але ми не враховували ці надходження в бюджет. Єдине, що ми готові розглянути до другого читання бюджету це надходження від грального бізнесу або від бренду, якщо ці законопроекти будуть прийняті. Ми не плануємо підвищувати податки, ми не закладали підвищені податки ні бази, ні через відсоток. Це, мені здається, для бізнесу важливо, тому що бізнес має розуміти правила гри, вони мають бути передбачуваними", розповіла міністр фінансів

      У планах уряду знижувати податки, але за умови, що в країні буде економічне зростання.

      "Якщо говорити, що б ми хотіли зробити в податковій системі, коли ми будемо мати таку можливість, тому що знову ж таки, зрозуміло, що знижуючи податки (звичайно, якщо бізнес хоче, щоб ми говорили про зниження податків), ми повинні розуміти, яким чином це буде збалансовано в бюджеті. Або у нас буде економічне зростання, про яке ми говоримо, якого ми можемо досягти, яке дозволить нам зменшувати податки, тому що у нас буде перевиконання по доходах, по поточних", вважає Маркарова.

      В першу чергу треба знижувати податки на зарплату, вважає міністр.

      Коли ми говоримо про податки на зарплату, це питання ПДФО. Ще раз, ЄСВ це збір до Пенсійного фонду. Коли ми в 2015-му знизили ЄСВ вдвічі, з 42 до 21%, це був великий крок назустріч бізнесу, який, я вважаю, дозволив нам зокрема прискорити і повернутися до економічного зростання. Ми хотіли б зменшувати податки на оплату праці (ПДФО), ми хотіли б зменшувати податки, що стосуються інвестицій,
      – говорить Маркарова.

      blog_ava
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      Теги: Податки Податковий кодекс
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