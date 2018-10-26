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      "Не побачили доказів": із інтерв'ю з Хугом забрали скандальну фразу щодо Росії на Донбасі

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      Видання Foreign Policy уточнило слова Хуга щодо присутності Росії на Донбасі
      Видання Foreign Policy уточнило слова Хуга щодо присутності Росії на Донбасі / Фото з відкритих джерел

      Інформація про відсутність доказів присутності Росії в зоні бойових дій на Донбасі з інтерв'ю заступника глави Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александра Хуга не передає його думки.

      Про це повідомило видання Foreign Policy, яке раніше опублікувало відповідний матеріал.

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      Так, перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявив, що представники його організації не побачили прямих доказів втручання Росії у ситуацію на Сході України. Висловлювання викликало різку реакцію українських політиків.

      Зокрема, віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що місія представника ОБСЄ Олександра Хуга закінчується недолугою і невдалою заявою. Нардеп Мустафа Найєм вважає, що такі слова Хуга "є шизофренією".

      Автори інтерв'ю із з Александром Хугом із Foreign Policy зазначили, що відкоригувало текст у частині про відсутність доказів російського втручання на Сході України.

      У попередній версії (інтерв'ю – 24 канал) Хуг заявив, що ОБСЄ не побачила прямих доказів участі Росії на сході України. Ми прибрали цю заувагу, оскільки вона не передає те, що він мав на увазі. Далі він наводить факти та спостережання, які зафіксували його спостерігачі,
      – мовиться у повідомленні.

      Натомість Александр Хуг повідомив "Громадському", що моніторингова місія встановлює факти та звітує про них, а не робить висновки.

      "Ми не робимо висновки на основі цих фактів і не надаємо доказів. Факти, про які ми звітуємо, зокрема й ті, які я перерахував в інтерв'ю Foreign Policy, говорять самі за себе. Саме читачі наших звітів можуть робити висновки на їх основі", – сказав Хуг.

      Він також наголосив, що спостеріагчі ОБСЄ здійснюють моніторинг, а не проводять розслідування

      Нагадаємо, Раніше 24 канал повідомляв про те, що заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг 31 жовтня йде з посади. Його наступником стане заступник голови місії Марк Етерінгтон.

      Чим займається місія ОБСЄ в Україні?Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) займається контролем за озброєннями, питаннями миру та прав людини. Її учасниками є 57 країн, розташованих переважно у Європі, а також країни-колишні члени СРСР та США з Канадою. В Україні організація відома, перш за все, своєю моніторинговою місією на Донбасі. Вона почала свою роботу 21 березня 2014 року у зв'язку із військовими діями на сході. Її основні завдання – це неупереджено та об'єктивно спостерігати, а також звітувати про ситуацію в Україні та сприяти діалогу між усіма сторонами конфлікту. Тобто місія фактично уповноважена лише фіксувати правопорушення, а не запобігати їм. Місія складається з неозброєних цивільних спостерігачів, а також міжнародних працівників з держав-учасниць ОБСЄ. Їм допомагають співробітники з України.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Війна на Донбасі ОБСЄ
      Джерело: 24 Канал
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