Ми не повинні їм дозволити, – Помпео закликав Британію об'єднатися через "Північний потік-2"

Потужною відповіддю Росії за застосування хімічної зброї у Солсбері стали санкції. Тепер Москва знову посягає на незалежність Європи – "Північний потік-2" необхідно зупинити.

США вже проявляли непохитність і єдність у політиці щодо Росії, про заявив державний секретар США Майк Помпео під час офіційного візиту до Сполученого Королівства, пише "Укрінформ".

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Він нагадав, що після нападу із застосуванням хімічної зброї у Солсбері Вашингтон разом із союзниками дав відсіч Москві.

Ми покарали Росію важливими санкціями. Ми хотіли, щоб світ знав: використання хімічної зброї неприпустиме, і з ним такі нації, як наші, які поважають верховенство права, миритися не будуть,

– наголосив він.

Державний секретар США додав, що США і Британія "стикаються з турбулентністю у внутрішніх справах". При цьому Помпео наголосив, що "нинішній момент – точно не той, коли можна дозволити собі хитку позицію, радше навпаки".

Що відомо про отруєння Скрипалів?4 березня 2018 року у британському містечку Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новачок" отруїли колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Їм вдалося вижити, проте тривалий час і батько, і донька перебували в лікарні.



Британське слідство з’ясувало, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії Олександр Петров (справжнє ім’я – Олександр Мішкін) та Руслан Боширов (справжнє ім’я – Анатолій Чепіга).



Bellingcat і The Insider з’ясували, що Петров і Боширов – справді є працівниками російських спецслужб.



Пізніше з'явилась інформація про третього фігуранта резонансної справи – так званого "Сергія Федотова", який міг курувати "Боширова" і "Петрова" у Солсбері.

"Ми мусимо бути разом, аби відповідати на виклики нашого часу. Як державний секретар, я нині бачу набагато складніший світовий ландшафт, ніж той, який наші дві країни проходили у часи Холодної війни", – додав американський політик.

За словами Помпео, взаємини Британії та США є особливо важливими у "такі складні та загрозливі часи". Окремою небезпекою є посягання з боку Росії на енергетичну незалежність Європи.

Як і США, Британія усвідомлює, що Росія хоче (втілити – 24 канал) "Північний потік-2", аби застосовувати енергетичну сферу як засіб тиску на Європу. Ми не повинні дозволити їм це зробити. Ми повинні продовжити наше тісне співробітництво з цього питання,

– сказав Держсек.

Що таке "Північний потік-2"?Це друга гілка вже наявного "Північного потоку". Його проект передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю у 55 мільярда кубічних метрів газу в рік. Газопровід будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. "Північний потік-2" починається у російському Виборзі, проходить дном Балтійського моря та пролягає між країнами Балтики, Фінляндією, Польщею, Швецією, Данією та нарешті закінчується у німецькому Ґрейсфальді. Вже побудовано приблизно 1170 кілометрів газопроводу.



Де проходить "Північний потік-2"



Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Фахівці переконують, що з точки зору прибутковості – це взагалі не вигідний проект. Крім того, існують твердження, що поява "Північного потоку-2" збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. До слова, Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.