Ми не повинні з цим миритись, – Гройсман про ситуацію із зйомками фільму про Василя Стуса

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив керівництву Міністерства культури України та Держкіно у максимально стислі терміни розібратись і зробити все можливе із ситуацією, яка склалася із зйомками фільму про Василя Стуса. У сценарії до фільму про Стуса видалили усі згадки про Віктора Медведчука, який був адвокатом українця.

Про це Гройсман повідомив у Facebook.

Читайте також: Чому Медведчук вирішив брати участь у виборах до Верховної Ради: соратник назвав причину

Неприпустимо, коли будь-хто намагається впливати на українське кіно і підміняти історичну правду на вигідну будь-кому. Ми не повинні з цим миритись,

– заявив Гройсман.

Він додав, що "доручив Міністерства культури України та Держкіно зібрати авторів фільму та громадськість аби розібратись і зробити все можливе, щоб в стрічці історія про Василя Стуса була розказана чесно, правдиво, повністю і без перекручувань".

"Це – справа честі!", – додав Гройсман.

Нагадаємо, стало відомо, що у фільмі про письменника-дисидента Василя Стуса, який має вийти на екрани у 2019 році, видалили усі згадки про Віктора Медведчука. Кум Путіна виступав захисником у процесі над поетом, хоча сам підсудний від нього відмовився. Зі слів учасників знімального процесу, "продюсерам подзвонили з адміністрації Медведчука" і сказали, що якщо вони хочуть дозняти картину, не хочуть провокацій, то потрібно прибрати сцену суду над Стусом".