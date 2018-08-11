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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Ми не повинні з цим миритись, – Гройсман про ситуацію із зйомками фільму про Василя Стуса

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Василь Стус і Володимир Медведчук
Василь Стус і Володимир Медведчук / Колаж 24 канал

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив керівництву Міністерства культури України та Держкіно у максимально стислі терміни розібратись і зробити все можливе із ситуацією, яка склалася із зйомками фільму про Василя Стуса. У сценарії до фільму про Стуса видалили усі згадки про Віктора Медведчука, який був адвокатом українця.

Про це Гройсман повідомив у Facebook.

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Неприпустимо, коли будь-хто намагається впливати на українське кіно і підміняти історичну правду на вигідну будь-кому. Ми не повинні з цим миритись, 
– заявив Гройсман. 

Він додав, що "доручив Міністерства культури України та Держкіно зібрати авторів фільму та громадськість аби розібратись і зробити все можливе, щоб в стрічці історія  про Василя Стуса була розказана чесно, правдиво, повністю і без перекручувань".

"Це – справа честі!", – додав Гройсман. 

Нагадаємо, стало відомо, що у фільмі про письменника-дисидента Василя Стуса, який має вийти на екрани у 2019 році, видалили усі згадки про Віктора Медведчука. Кум Путіна виступав захисником у процесі над поетом, хоча сам підсудний від нього відмовився. Зі слів учасників знімального процесу, "продюсерам подзвонили з адміністрації Медведчука" і сказали, що якщо вони хочуть дозняти картину, не хочуть провокацій, то потрібно прибрати сцену суду над Стусом".

Теги: Новини політики Володимир Гройсман Віктор Медведчук Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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