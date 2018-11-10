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      "Ми не програємо": у МЗС Росії похвалилися успіхами в інформаційній війні проти Заходу

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      У МЗС Росії поділилися успіхами в інформаційній війні проти Заходу
      У МЗС Росії поділилися успіхами в інформаційній війні проти Заходу / Фото з відкритих джерел

      У МЗС Росії вважають, що посилення уваги до російських ЗМІ в країнах Заходу і претензії до російських журналістів з боку цих країн свідчать про те, що Росія не програє інформаційну війну.

      Про це заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова в одному із пропагандистських телеканалів, пише ТАСС.

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      Так, Захарова вважає, що жорсткість свобод щодо російських ЗМІ є великою помилкою. Однак це, за її словами, не означає, що Росія програє інформаційну війну.

      "Якщо б ми програвали, тоді б багато було б по-іншому – тоді б не переписувалися зараз в терміновому порядку внутрішні закони мови у Франції, в Німеччині, у Великобританії, що посилюють вимоги до ЗМІ, до журналістики і так далі", – заявила вона.

      Представниця МЗС Росії також наголошує, що через це також "викликають на килим" власників та представників світових соціальних мереж з вимогою блокувати все, що пов'язано з Росією.

      Нас довго вчили, а ми взяли і навчилися, і стали це робити багато в чому навіть краще,
      – додала Захарова.

      У російському відомстві стверджують, що для Заходу "настав момент розгубленості", саме тому країни "згортають свободу". 

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      "Настав момент тотального замішання (у країнах Заходу – 24 канал), і їхня велика помилка – згортання свободи у себе і свободи щодо нас, щодо того, що ми поширюємо інформацію", – підсумувала представниця російського МЗС.

      Теги: Новини політики Новини Росії Європа Російська пропаганда
      Джерело: 24 Канал
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