"Ми не програємо": у МЗС Росії похвалилися успіхами в інформаційній війні проти Заходу
У МЗС Росії вважають, що посилення уваги до російських ЗМІ в країнах Заходу і претензії до російських журналістів з боку цих країн свідчать про те, що Росія не програє інформаційну війну.
Про це заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова в одному із пропагандистських телеканалів, пише ТАСС.
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Так, Захарова вважає, що жорсткість свобод щодо російських ЗМІ є великою помилкою. Однак це, за її словами, не означає, що Росія програє інформаційну війну.
"Якщо б ми програвали, тоді б багато було б по-іншому – тоді б не переписувалися зараз в терміновому порядку внутрішні закони мови у Франції, в Німеччині, у Великобританії, що посилюють вимоги до ЗМІ, до журналістики і так далі", – заявила вона.
Представниця МЗС Росії також наголошує, що через це також "викликають на килим" власників та представників світових соціальних мереж з вимогою блокувати все, що пов'язано з Росією.
Нас довго вчили, а ми взяли і навчилися, і стали це робити багато в чому навіть краще,
– додала Захарова.
У російському відомстві стверджують, що для Заходу "настав момент розгубленості", саме тому країни "згортають свободу".
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"Настав момент тотального замішання (у країнах Заходу – 24 канал), і їхня велика помилка – згортання свободи у себе і свободи щодо нас, щодо того, що ми поширюємо інформацію", – підсумувала представниця російського МЗС.