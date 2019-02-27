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      Ми не робили щось "під вибори", – журналістка "Наші гроші" розповіла деталі розслідування

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      Журналістка програми "Наші гроші" Леся Іванова
      Журналістка програми "Наші гроші" Леся Іванова / 24 канал

      Нещодавно журналісти програми "Наші гроші" оприлюднили розслідування, в якому розкрили корупційні схеми в "Укроборонпромі". До того ж, головними фігурантами справи є люди з оточення президента України. У Верховній Раді одразу ж заговорили про імпічмент, а прибічники Порошенка одразу ж заговорили, що у такий спосіб гаранта намагаються "злити".

      Журналістка та авторка розслідування Леся Іванова заперечила такий варіант розвитку подій. Про це вона розповіла в прямому ефірі 24 каналу.

      Читайте також: Корупція в "Укроборонпромі": НАБУ перевірить інформацію журналістів "Наші гроші"

      Про яке розслідування йдеться

      Розслідувачі програми "Наші гроші" зібрали докази багаторічної схеми відмивання сотень мільйонів гривень з українського оборонного комплексу. В цій схемі залучені друг і партнер президента, член Ради нацбезпеки Олег Гладковський та його 22-річний син Ігор.

      Олег Гладковський
      Олег Гладковський

      Журналісти з'ясували, що неякісні запчастини та техніку з Росії контрабандою продавали "Укроборонпрому" через фірми-прокладки. Зокрема, фіктивна компанія "Оптимумспецдеталь" за декілька років отримала від державних бронетанкових заводів близько 100 мільйонів гривень.

      Повне відео випуску програми "Наші гроші" про масштабні оборудки навколо "Укроборонпрому" дивіться тут.

      Чому матеріали оприлюднили напередодні виборів

      Леся Іванова пояснила, що після того, як журналісти отримали величезний обсяг матеріалу, їм потрібен був час, аби опрацювати та перевірити його на достовірність.

      Це величезний обсяг роботи. Якщо питання полягає у тому, чому ми опублікували розслідування перед виборами, то зазначу, що у нас не було мети робити щось "під вибори". Ми просто мусили витратити час на перевірку. Ми ж не могли просто викотити "сирий" та неперевірений матеріал,
      – наголосила журналістка.

      Експерти стверджують, що розслідування вплине на рейтинг президента
      Експерти стверджують, що розслідування вплине на рейтинг президента

      Вона зауважила, якби людина, яка надала їм інформацію, зробила це раніше, то і розслідування оприлюднили б раніше. До того ж, засекреченість оборонної сфери значно уповільнювала розслідування, адже більшості матеріалів просто немає у вільному доступі. 

      Чи можна вважати матеріали правдивими

      Авторка зазначила, що матеріали у справі вони отримали ще у 2017 році. Її надіслав невідомий з одноразової пошти. 

      Це був просто анонімний лист з одноразової пошти, а в ньому – лише лінк на файлообмінник. Велику кількість матеріалів і даних у нас вже були. Проте коли ми видавали перший матеріал восени 2017 року, то було зрозуміло, що ми бачимо якусь частинку більшої історії. Але зв'язати усі наші уривки в одне ціле тоді не виходило,
      – зазначила Іванова.

      На її думку, не можливо підробити стільки інформації, тим паче заднім числом. У файлообміннику були не лише листування, але й спільні фото, копії документів, угоди, які журналісти потім підтвердили по контрактах бронетанкових заводів з "прокладками". Загалом файли містили листування кілька десятків людей.

      Чи було стеження за журналістами

      Журналістка зауважила, що тривалий час ніхто не знав, що проводиться розслідування. Проте вже після того, як громадськість дізналася, що програма готує гучне розсліжування-викриття – біля офісу редакції почали чергувати невідомі люди. 

      Також Леся додала, що незабаром, 4 березня, вийде фінальна частина розслідування, у якому вони розповідатимуть про причетність чинного керівництва "Укроборонпрому". 

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      Теги: Новини України Новини політики Гроші Корупція Розслідування Укроборонпром Журналісти Корупційні схеми в Укроборонпромі
      Джерело: 24 Канал
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