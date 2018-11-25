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      "Ми не роботи": понад тисячі працівників Amazon по всьому світу вийшли на страйк

      26 Читать новость на русском
      Страйк робітників Amazon
      Страйк робітників Amazon / Фото з соціальних мереж

      У п'ятницю, 23 листопада, понад 2,5 тисячі робітників компанії Amazon не вийшли на роботу у знак протесту.

      Про це повідомляє "Business Insider" на своєму сайті.

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      За даними німецької профспілки Verdі, у Німеччині страйкують 1 000 працівників, в Іспанії – 1 600 співробітників компанії. Страйки також проходять в Італії, Франції та Великобританії. Британські протестувальники влаштували демонстрацію біля будівлі складів вранці 23 листопада. 

      Британська профспілка GMB опублікував відео під назвою "Ми не роботи" (We are not robots), закликаючи керівництво Amazon покращити умови праці.

      Як повідомляє профспілка, компанія Amazon не забезпечує працівників належними умовами праці та не гарантує безпеку на робочих місцях, внаслідок того за останні три роки на склади компанії 600 разів викликали швидку.

      Працівники компанії, що працюють по всьому світу, зібралися разом з одним повідомленням для мільярдера Джеффа Безоса, заявивши, що вони не роботи, і до них треба ставитися з гідністю і повагою.

      Умови, в яких працюють співробітники Amazon, нелюдські. Люди ламають кістки, втрачають свідомість, їх забирає "швидка",
      – заявив представник профспілки.

      Натомість представник Amazon заявив, що всі робочі місця в компанії безпечні, а твердження, які говорять про зворотне, неправильні.

      Теги: протести Amazon
      Джерело: 24 Канал
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