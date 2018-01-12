Ми не цінуємо життя, – українська співачка розповіла про смертельний випадок на відпочинку

Відома українська співачка Оля Полякова розповіла своїм фанатам про смертельний інцидент, який трапився з її сусідами по віллі під час відпочинку на Шрі-Ланці.

Про це зірка розповіла на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, під час сімейного відпочинку чоловік Олі Полякової Вадим Поляков травмувався на скутері та потрапив в лікарню на Шрі-Ланці.

За словами артистки, двоє молодиків, її сусідів також взяли скутер напрокат і незадовго після цього розбилися на прилеглій трасі. Водій скутера загинув на місці.

"Це просто ось відбувається через паркан і я, чесно кажучи, в шоці після того, що мій чоловік потрапив у аварію на точно такому ж скутері і буквально через два дні або три тут розбивається зовсім молодий хлопець. На віллі залишилася дружина і двоє маленьких дітей", – розповіла вона.

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За словами Полякової її сусіди приїхали на острів із Росії та Грузії. Також, вона заявила, що росЗМІ повідомляють, що водій скутера був п'яний. Співачка ж впевнено заявляє, що це брехня. Скутер зіткнувся з автобусом, водій якого з-за закритого повороту вийшов на обгін.

Ми, всі вихідці з СНД, говоримо, що для нашого уряду не важливе людське життя. Воно для нас самих не важливе. Те, що ми робимо, те, як ми їздимо, як ми відпочиваємо... Ми не цінуємо власне життя,

– наголосила виконавиця.

Полякова назвала ситуацію шоковою і закликала шанувальників берегти своє життя.