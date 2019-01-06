Ми не віримо в Бога, а віримо в кого-завгодно, – Усик

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик привітав усіх з Різдвом і закликав вірити в Бога.

"Усіх з прийдешнім Різдвом, всім миру, добра. Давайте всі разом помолимося за нас грішних, подякуємо Всевишнього за його допомогу", – сказав Усик.

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"Сьогодні на ранковій службі, коли я стояв після того, як прочитали "Отче наш", люди почали метушитися, хтось йшов, хтось йшов на причастя. А я подумав про те, що ми віримо в хрест, церкву, батюшок, патріархати, матріархати якісь. Ми не віримо в Бога, друзі. Ми віримо в кого завгодно, тільки не в Бога.

Це так сумно стало насправді. Вірте в Бога, друзі, а не в патріархати, церкви, батюшок. Вірте в Бога, і тоді у вас все буде добре", – сказав Усик під час прямого ефіру в Instagram.

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