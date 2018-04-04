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Ми не збираємося порушувати закони і кордони, – Гребенщиков про виступи в Криму

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Борис Гребенщиков
Борис Гребенщиков / Прес-служба

Лідер російського гурту "Аквариум" Борис Гребенщиков заявив, що не буде порушувати територіальну цілісність України через концерти в анексованому Криму.

Такими словами він прокоментував інтерв’ю російському держагентству ТАСС. Тоді Гребенщиков заявив, що колектив готовий виступити в окупованому Криму, Луганську та Донецьку.

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Однак згодом музикант пояснив свою позицію.

"Ми не збираємося порушувати законів. Ні України, ні Росії, ні будь-яких ще загальновизнаних країн світової спільноти. Ми не збираємося порушувати існуючі і визнані всім світом кордону.

І ми визнаємо і поважаємо також і Будапештський меморандум 1993-го року. З початку цивілізації досягаються домовленості між країнами і народами, і нехтувати цими домовленостями - значить розхитувати підвалини цивілізації. Ми не маємо наміру цього робити", – йдеться в офіційному зверненні гурту "Аквариум".

Гребенщиков додав, що чекає можливості принести людям свою музику і сподівається, що така можливість буде.

"Але при цьому я впевнений, що всі люди мають право слухати музику, яка їм потрібна, а значить розумні політики будь-якої країни, що піклуються про свій народ, здатні це визнати і винайти можливість донести музику до людей. Ось наша точка зору", – сказано у повідомленні.

Слухайте альбом гурту "Аквариум" Время N:

Теги: Новини України Новини політики LifeStyle Музика Скандал Новини Криму Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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