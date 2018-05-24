Ми не знали, чого ще чекати, – герцогиня Камілла прокоментувала королівське весілля

19 травня відбулась урочиста церемонія вінчання принца Гаррі та Меган Маркл. Весь світ зачаровано спостерігав за королівським весіллям. Дружина принца Чарльза – герцогиня Камілла – розповіла, як Кенсінгтонський палац готувався до церемонії.

Про це повідомляє видання People.

Весілля принца Гаррі та Меган Маркл стало однією з найочікуваніших подій у світі. Понад мільйон людей стежили за трансляцією церемонії в мережі, а тисячі прихильників королівської родини заполонили вулиці міста Віндзор, щоб побачити перший вихід новоспеченого подружжя.

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Однак довкола весілля розгорались не тільки приємні розмови, але й скандальні заяви. В резонансні новини потрапляли члени родини Меган Маркл, які наче наввипередки поспішали зробити неприємність акторці. Спершу зведений брат герцогині написав відкритого листа принцу Гаррі, в якому попросив його "не робити найбільшої помилки в житті" та відмовитись від вінчання з "лицеміркою". Згодом і сестра Меган Маркл "полила її брудом". Та фінальним "ляпасом" був факт заробляння Томаса Маркла на весіллі доньки.

В результаті жоден із фігурантів резонансних новин не став гостем королівського весілля. Томас Маркл навіть відмовився вести доньку до вівтаря, повідомивши про заплановану операцію на серце.

Всі прихильники британського монарха уважно стежили за всіма неприємними звістками з США та не раз задумувались, що відбувається в Кенсінгтонському палаці. Відкрити таємницю вирішила герцогиня Камілла.



Члени королівської родини на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл

Дружина принца Чарльза зізналась, що їй дуже сподобалась церемонія вінчання принца Гаррі та Меган Маркл. Однак до самого дня весілля вся королівська родина перебувала в стресі, очікуючи нову порцію неприємної інформації.

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Це був такий гарний день! Все пройшло чудово. Перед цим ми дуже хвилювались, бо не знали, чого ще нам очікувати. Але в підсумку все вийшло ідеально. Приємно, що позитивні моменти перекреслили всі негативні. Все було ідеально, включаючи погоду. Кращого годі було й побажати,

– зазначила герцогиня Камілла.

За інформацією видання The Times, у герцогині Камілли та Меган Маркл склались чудові стосунки. Про це свідчать і фото першого виходу новоспечених герцогів Сассекських на дні народженні принца Чарльза.

"Меган і Чарльз з Каміллою проводять багато часу разом. Меган була дуже зворушена тим, як тепло принц Уельський прийняв її маму. Це дійсно було дуже мило з його боку. Принц і герцогиня Камілла теж чудово ставляться до Меган", – зазначив інсайдер виданню.



Герцогиня Камілла та Меган Маркл