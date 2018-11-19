Ми не знаємо, що там будують, – головний архітектор про скандальну забудову на узвозі

Головний архітектор Києва Олександр Свистунов прокоментував ситуацію зі скандальною забудовою на Андріївському узвозі в самому центрі столиці.

За його словами, проект готелю на Андріївському узвозі має бути винесений на містобудівну раду.

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Свистунов нагадав, що цей проект викликав негативну реакцію як громадськості, так і міської влади, тому забудовника закликали виготовити масштабний макет готелю та представити його разом із проектом на містобудівній раді при головному архітекторі міста, інформує Департамент містобудування та архітектури КМДА.

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Головний архітектор Києва, у свою чергу, зізнався, що досі навіть не уявляє, що планують збудувати в самому історичному центрі Києва.

На сьогодні ми навіть гадки не маємо, що будується у самій перлині Києва, на Андріївському узвозі. Нам потрібно бачити не тільки висотність будівлі, а і розуміти її стилістичні та об’ємно-планувальні рішення. На ці та інші запитання відповіді можуть дати саме професіонали, які входять до містобудівної ради,

– зазначив Свистунов.

Він запевнив, що ці ради відбуваються відкрито та прозоро і за ними навіть можна стежити наживо у прямому ефірі на Youtube-каналі департаменту.

У КМДА наголошують, що зі свого боку в якнайкоротший термін готові зібрати містобудівну раду щодо скандальної забудови на Андріївському узвозі після того, як забудовник заявить про готовність надати необхідні матеріали на розгляд фахівців.

Що відомо про скандальну забудову на Андріївському узвозі у Києві?На площі у 0,19 гектара в історичному центрі Києва на Андріївському узвозі забудовник планує зведення дев’ятиповерхового готелю, хоча максимальна висотність споруд на цій ділянці може становити не більше 12 метрів (приблизно 4 поверхи).



Дозвіл на будівництво видали ще у 2010 році, хоча Андріївський узвіз входить до охоронної зони ЮНЕСКО.



У квітні 2018 КМДА повідомила про розірвання договору з компанією-забудовником.



9 листопада ЗМІ писали, що на території скандальної забудови прогриміли 3 вибухи.