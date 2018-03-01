Ми нескінченно латали одні й ті ж дірки, – очільник "Укрзалізниці" про стан парку тепловозів

Український парк тепловозів перебуває у такому занедбаному стані, що його вже немає сенсу ремонтувати. Старим тепловозам треба шукати заміну.

Таку думку в прямому ефірі програми "Що це було?" висловив виконувач обов'язків голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.

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"У нас є досвід останніх 25 років, коли фактично всі ці роки ми витрачали гроші не на оновлення (парку тепловозів – 24), а на ремонт. Тобто ми нескінченно латали одні й ті ж дірки. І технічний огляд кожні три – не випадковість. Це такий стан зношеності техніки. Це і призвело до того, що ми витрачали кошти на постійні ремонти. Були просто у замкненому циклі. І дуже важко з нього вийти без якісного стрибка. Це питання вчасно не вирішили. Техніка стала непридатною. Її треба замінити", – зазначив Кравцов.

Він наголосив, що від придбання нової техніки Україна виграє значно більше.

Щодо нової техніки, то це економія 25% коштів на паливі, 70%-80% на маслах, економія на обслуговуванні. Якщо наші тепловози зараз заходять на технічне обслуговування раз на три дні, то нові будуть заходити раз на три місяці,

– додав очільник "Укрзалізниці".

Нагадаємо, що американська компанія General Electric та ПАТ "Укрзалізниця" підписали рамкову угоду на 1 мільярд доларів США щодо поставок тепловозів, їхньої локалізації та обслуговування. Угода викликала шквал критики через те, що обрання компанії-постачальника тепловозів було обрано не на конкурсній основі, і суму, яку українські платники податків заплатять за тепловози.