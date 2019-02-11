"Ми ніколи не будемо піддаватися на шантаж": у Берліні відповіли критикам "Північного потоку-2"

У Німеччині знову наголошують, що "Північний потік-2" насамперед є приватним проектом і він отримав підтримку багатьох країн. Там також додають, що досягнуте наприкінці минулого тижня рішення щодо поправок до газової директиви ЄС послало потужний сигнал критикам будівництва російсько-німецького газопроводу.

Кожна країна має право вільно підтримувати економічні та торговельні відносини, які вона вважає доцільними, заявив міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр в інтерв'ю газеті Welt am Sonntag.

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"На цьому тижні (8 лютого – 24 канал) ЄС показав, що може діяти спільно у цьому питанні. Німецько-французька співпраця спрацювала. Це надзвичайно важливий результат", – сказав він.

24 канал писав, що країни Європейського союзу дійшли згоди з приводу врегулювання проекту газопроводу "Північний потік-2", Франція і Німеччина запропонували альтернативні правки. Таким чином європейські лідери дали "зелене світло" прокладці трубопроводу і домовилися, що всі рішення по "Північному потоку-2" буде приймати Німеччина.

Коментуючи це, Альтмаєр також наголосив, що останнім часом було "багато ідеологічно вмотивованої критики цього важливого проекту для енергопостачання".

Рішення, яке було підтримано значною більшістю, є сильним сигналом і для цих критиків,

– вважає німецький міністр.

Він також відповів на звинувачення президента США Дональда Трампа в тому, що Берлін робить німців залежними від Росії в питанні енергопостачання.

"Ми ніколи не піддавалися на шантаж і не будемо в майбутньому", – наголосив Альтмаєр.

Зазначимо, що Альтмаєр анонсував від Німеччини "крок назустріч" Вашингтону у ситуації з "Північним потоком-2". За його словами, Берлін буде готовим до збільшення імпорту газу із США.

Що таке "Північний потік-2" та чим він загрожує Україні?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.