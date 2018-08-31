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ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Ми обоє невиправні оптимісти: Байден зворушливо попрощався з Маккейном

370 Читать новость на русском
Джон Маккейн
Джон Маккейн / Фото з відкритих джерел

У США прощаються з сенатором-республіканцем Джоном Маккейном. В церкві Фінікса, штату Арізона, пройшло його відспівування.

Першим панахиду за політиком почав колишній віце-президент США Джо Байден, передає Голос Америки.

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Він розповів, що їх з Маккейном їх пов'язувала довга дружба, незважаючи на відмінність політичних поглядів.

Чомусь, із самого початку ми з ним знайшли спільну мову. Ми обоє були сповнені мрій та амбіцій, та з великим бажанням прожити свій час недаремно, намагатися робити все правильно та думати, як ми можемо зробити країну, яку ми так любимо – кращою. Куди б я не полетів, я брав його з собою, або він мене,
– сказав Джо Байден.

Колишній віце президент розповів, що вони разом побували у багатьох країнах. Вони пізнавали один одного, розмовляючи про родину та політику.

"Ми могли сидіти в літаку до пізньої ночі, коли вже всі сплять і просто ромовляти. Ми могли розмовляти про американську мрію, тому що ми обоє невиправні оптимісти та дійсно віримо, що немає нічого неможливого. Я серйозно немає нічого неможливого", – наголосив Байден.

"Наша дружба була вище за політичні відмінності між нами, тому що поза усім у нас було спільне розуміння. У політиці – все особисте, але довіра понад усе", – додав політик.

Нагадаємо, Джон Маккейн помер 25 серпня у віці 81 року. Напередодні його рідні повідомили, що сенатор вирішив припинити лікування від раку головного мозку. У середу, 29 серпня, в Арізоні пройшла перша меморіальна служба пам'яті сенатора Джона Маккейна.

Теги: Новини США Джон Маккейн
Джерело: 24 Канал
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