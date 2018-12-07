"Ми отримуємо особисті погрози": як РФ реагує на санкції від Литви через агресію на Азові

Президент Литовської Республіки Даля Грібаускайте заявляє, що Росія погрожує литовським міністрам, зокрема міністру закордонних справ Лінасу Лінкявічюсу. Так Кремль реагує на запровадження національних санкцій Литви у відповідь на агресію російських військових щодо українських суден у Керченській протоці.

Про це Грібаускайте сказала на спільній з президентом України Петром Порошенком прес-конференції у Києві.

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24 канал писав, що Литва має намір застосувати індивідуальні санкції і заборонити в'їзд в країну громадянам Російської Федерації, які були причетними до затримання трьох українських кораблів в Керченській протоці.

Ми знаємо, що міжнародні організації не запровадили жодних санкцій у відповідь на російські дії, проте ми ухвалили свої національні санкції на знак протесту проти нападу в Керченській протоці,

– заявила президент Литви.

Грібаускайте зазначила, що національні санкції передбачають заборону на економічну та іншу діяльність на території Литви, діють проти осіб, відповідальних за напад на українські судна.



"Інколи не так просто бути першою країною при запровадженні санкцій. Ми отримуємо особисті погрози від Росії, наприклад, мої міністри - міністр закордонних справ отримав. Але ми знаємо, що це очікувана реакція", – сказала вона.

За словами литовського президента, Литва не боїться введення санкцій. Вона наголошує, що такими діями Литва пояснює світу, що вона думає про російську агресію в Україні.

Азовське море не є територією Росії, і стосовно цього моря діють усі міжнародні домовленості, і Росія так само, як і інші, повинна виконувати умови цих міжнародних домовленостей,

– заявила президент Литви.

Грібаускайте наголосила, що Литва завжди допомагатиме і підтримуватиме Україну.

Нагадаємо, у п’ятницю, 7 грудня, президент Литви Даля Грибаускайте прибула Україну з офіційним візитом. Вона вирішила підтримати Україну та обговорити відсіч агресії Росії на Донбасі та в Азовському морі.

Що сталось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.