Ми перебуваємо на краю небезпечної прірви, – американський посол про Сирію

Міжнародна спільнота повинна не допустити перетворення застосування хімічної зброї у норму.

Про це на позачерговому засіданні Радбезу ООН заявила представниця США Ніккі Гейлі, повідомляє "Голос Америки".

"Світ перебуває на краю небезпечної прірви. Велике зло використання хімічної зброї, перед загрозою якого колись об'єднався світ, тепер на межі перетворення на нову норму. Міжнародна спільнота повинна не допустити цього", – сказала Гейлі

Вона зазначила, що в ООН пробували присоромити російський режим, чиї руки повністю вкриті кров'ю сирійців. Втім на Росію, за її словами, такі заходи не діють і тому США більше не показуватимуть фото мертвих дітей, не закликатимуть до сумління.

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"Світ повинен побачити, як відновлюється справедливість", – заявила Гейлі і додала, що США дадуть власну відповідь на події у Сирії, незалежно від того, яку позицію займе ООН.

Вона зазначила, що метою США є притягнути до відповідальності чудовисько, яке скинуло хімічну зброю на людей у Сирії.

Також вона зазначила, що Радбез ООН не зумів вдатися до жодних дій, щоб зупинити режим Асада і представила резолюцію з вимогою негайно дозволити необмежений гуманітарний доступ до міста Дума.

"Ми не будемо і надалі лишатись заручниками обструкції з боку Росії перед лицем такої атаки. Метою США є притягнути до відповідальності чудовисько, яке скинуло хімічну зброю на людей у Сирії. Ви вже чули, що про це сказав президент США. Зараз тривають зустрічі і ухвалюються важливі рішення", – наголосила Гейлі.

Нагадаємо, 7 квітня у Сирії у місті Дума велика кількість людей померла жахливою смертю через хімічну атаку.



Президент США Дональд Трамп своєю чергою заявив, що за цим стоїть президент країни Башар Асад, а Росія та Іран є відповідальними за його підтримку, відтак мають заплатити велику ціну. Крім того, в уряді США наголосили, що Кремль зі своєю "непохитною підтримкою" уряду Сирії зрештою нестиме відповідальність за ймовірні напади.