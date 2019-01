"Ми популярніші за Ісуса": як Джон Леннон одною фразою підірвав популярність The Beatles

Засновник і учасник гурту The Beatles – Джон Леннон – був і залишається одним із найвідоміших британських рок-музикантів. Художник, письменник, громадський діяч і політичний активіст. Його погляди на життя та популяризація ідей рівності та братерства, а також миру у світі зробили з нього ікону та кумира усіх хіпі.

Джон Вінстон Леннон народився 9 жовтня 1940 року у місті Ліверпуль, яке саме того дня бомбардувала німецька авіація. У школі хлопець навчався погано, проте вже у ранньому віці зумів розкрити свої таланти.

Він співав у шкільному хорі, видавав рукописний журнал і навіть самостійно його ілюстрував. У школі Джон заснував і перший гурт із назвою Quarrymen, до якого згодом запросив Пола Макартні.

У 1958 році трагічно загинула мати Джона, яку збив на авто п’яний офіцер поліції. Саме після цього Леннон створив майбутній хіт гурту The Beatles, назвою якого є ім’я його матері – Джулія.



Джулія – мати Джона Леннона

У 1959 році, коли всі учасники майбутнього легендарного гурту були зібрані, з’являється їхня назва – The Beatles. Із 1960 року вони стрімко почали завойовувати популярність не лише у Великій Британії, але й за кордоном. Вже будучи відомим на весь світ, у 1964 році Леннон починає видавати книги. Так, впродовж наступних двох років з-під його пера виходить дві книги прози та поезії.

Пік слави гурту припав на 1964 – 1967 роки, тоді Леннон разом із The Beatles багато подорожували, знімалися у фільмах та записували численні інтерв’ю. Під час одного із них, Джон мав необережність сказати те, що згодом викликало обурення та навіть ненависть і погрози у його сторону. Тоді Джон висловився щодо популярності гурту наступним чином: "Християнська релігія зникне…Ми стали популярнішими за Ісуса. Ще невідомо, що зникне раніше – рок-н-рол чи релігія. Ісус був гарний, але його учні виявилися досить пересічними".



The Beatles: Пол Макартні, Рінго Стар, Джон Леннон і Джордж Гаррісон

Через ці слова у США вибухнув скандал. На півдні країни спалювали платівки гурту, а пісні перестали крутити по радіо. Саме в цей час The Beatles готувалися до турне Сполученими Штатами, тож Леннону довелося вибачитися за свої слова. Проте навіть після вибачення концертні зали не дораховувалися глядачів, а перед виступом у Мемфісі пролунав дзвінок із погрозою, що Леннона буде вбито на сцені. Тоді The Beatles прийняли рішення припинити гастролі.

У 1967 році Джон захопився наркотиками і почав віддалятися від гурту. Помітно змінився і зовнішній вигляд музиканта, саме тоді в образі Леннона з’явилися знамениті круглі окуляри. Але писати хіти він не припинив. У цей період він пише хіт All You Need is Love, який згодом став гімном хіпі.

Незадовго до цього Леннон познайомився із художницею-авангардисткою Йоко Оно. У них зав’язалися стосунки, які в подальшому вплинули на долю музиканта. Джон розлучився із своєю дружиною Синтією, одружився із Оно і навіть додав її прізвище до свого повного імені. Разом із нею Джон створив гурт PlasticOnoBand і записав два студійних альбоми. Приділяючи весь свій час дружині, Леннон все більше віддалявся від The Beatles і у 1970 році покинув гурт.



Джон і його перша дружина Синтія



Джон Леннон з його другою дружиною Йоко Оно

На той час Леннон вже вів активну політичну та громадську діяльність. Він виступав за мир у всьому світі, і навіть повернув королеві Орден Британської Імперії – на знак протесту проти зовнішньої політики країни. Під час інтерв’ю у Монреалі Джон експромтом склав пісню "Дайте миру шанс", яка стала гімном пацифістського руху.

У 1969 він разом із Оно організували антивоєнний концерт під гаслом "Війна закінчиться, якщо ти цього захочеш". Від 1971 року подружжя Леннона і Оно почали жити у Нью-Йорку, згодом у них народився син. Ця подія підштовхнула Леннона до рішення завершити свою музичну кар’єру і присвятити час синові. Цього часу, на жаль, у нього залишалося зовсім мало.



Подружжя Леннонів та їх дитя



Джон і Йоко разом відстоювали ідею "миру в усьому світі"

8 грудня 1980 року, коли Леннон повертався додому після інтерв’ю, йому в спину вистрелили 5 разів. Від отриманих травм музикант помер в лікарні. Вбивцю затримали на місці, він навіть не намагався чинити опору, після стрілянини він залишився на місці події і спокійно читав книгу Селінджера "Ловець у життті".



Марк Чепмен – вбивця Леннона

Ним виявився неврівноважений громадянин США Марк Чепмен, якому всього за кілька годин до цього Леннон підписав платівку. Чепмена засудили до довічного ув’язнення із правом помилування через 20 років, проте він перебуває за ґратами і до сьогодні.